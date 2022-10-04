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Якщо Путін втратить правий берег Дніпра, плани РФ щодо півдня України проваляться – полковник СБУ

4 жовтня 2022, 05:00

Росія тримає щільну оборону на правому березі Дніпра в окупованій Херсонщині і зібрала там свої найсильніші війська, сказав Роман Костенко.

Якщо Путін втратить правий берег Дніпра, плани РФ щодо півдня України проваляться – полковник СБУ
Путін розуміє наслідки втрати правого берега Херсонщини - Костенко / Колаж Суспільне, скріншот YouTube

Армія України за декілька днів змогла звільнити низку населених пунктів в Херсонської області завдяки грамотному плануванню і героїзму. На правому березі Дніпра просуватися складно, оскільки там ворог зібрав свої найсильніші війська. Якщо Росія втратить ці території, про південь окупантам можна забути. Про це заявив полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони Роман Костенко.

В ефірі 24 канали він розповів про те, що українським військам вдалося за короткий проміжок часу звільнити деякі населені пункти у Херсонській області завдяки грамотному плануванню командування і героїзму військових. У бійців є мотивація, професійна підготовка і зброя Заходу.

Також військовий зазначив, що саме на Херсонщині зібрано велику кількість російських військ та техніки. Там найбільш підготовлені і професійні окупанти - десантні підрозділи, практично повністю укомплектовані контрактниками.

"Це професійні військові, мотивовані. Але незважаючи на все це, наші Збройні сили здатні наступати. Хоч і на тактичному рівні, але виходити на певні рубежі для подальших серйозних операцій", - сказав Костенко.

Також він додав, що оборона ворога на даному напрямку дуже щільна. Потрібно докласти значних зусиль навіть для того, щоб просунутися зовсім небагато.

Однак якщо Росія втратить правий берег Дніпра, жодних можливостей на півдні у неї більше не буде.

"Тут дещо інша обстановка, ніж на інших напрямках. Для Путіна стратегічно важливий цей плацдарм, він це розуміє. Для нього в стратегічному плані важливий весь південь, і він розуміє, що коли його виб'ють за берег Дніпра, на південь в перспективі можна взагалі не розраховувати", - підкреслив Роман Костенко.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни припустили, що Росія, в першу чергу, сконцентрується на утриманні окупованих Запорізької та Херсонської областей. Російські загарбники зміцнюють свої позиції на південному фронті.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Армія України продовжує вести контрнаступальну операцію на Херсонщині з метою позбавлення регіону від російської окупації. Раніше війська звільнили населені пункти Архангельське і Миролюбівка на півночі області.

3 жовтня стало відомо, що сили оборони України звільнили село Михайлівка. У населеному пункті бійці встановили український прапор. Генштаб поки що офіційно не повідомив про деокупацію Михайлівки.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ найближчими тижнями можуть звільнити частину Херсонщини

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