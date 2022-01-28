2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19 - Ляшко

Віктор Ляшко озвучив можливі терміни закінчення пандемії / УНІАН

Людство може подолати пандемію COVID-19, і 2022 рік може стати для неї останнім.

З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Вакцини, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами - це чіткі сигнали, що людство зможе подолати пандемію COVID-19. Поява вакцин і прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленнями дає можливість оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії COVID-19", - заявив він.

Тим часом в Україні зафіксовано новий антирекорд - за добу виявили понад 34 тисячі хворих.

читайте такожГоловне - вакцинація: Зеленський назвав умову закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 роціСтаном на ранок п'ятниці, 28 січня 2022, коронавірус в Україні за добу підтвердився у 34 408 жителів країни - такого числа хворих не було за весь час пандемії. У тому числі захворіла 5 341 дитина і 808 медпрацівників.

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За минулі 24 години були госпіталізовані 3 342 людини; летальних випадків - 144; одужали 6 142 людини.

Також Главред повідомляв, що з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.

З 27 січня в "червону" зону карантинних обмежень потрапила і Рівненська область.

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