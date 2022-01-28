УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19 - Ляшко

28 січня 2022, 13:37

Глава МОЗ назвав головні способи подолання пандемії.

Ляшко
Віктор Ляшко озвучив можливі терміни закінчення пандемії / УНІАН

Людство може подолати пандемію COVID-19, і 2022 рік може стати для неї останнім.

З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Вакцини, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами - це чіткі сигнали, що людство зможе подолати пандемію COVID-19. Поява вакцин і прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленнями дає можливість оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії COVID-19", - заявив він.

Тим часом в Україні зафіксовано новий антирекорд - за добу виявили понад 34 тисячі хворих.

читайте такожГоловне - вакцинація: Зеленський назвав умову закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 роціСтаном на ранок п'ятниці, 28 січня 2022, коронавірус в Україні за добу підтвердився у 34 408 жителів країни - такого числа хворих не було за весь час пандемії. У тому числі захворіла 5 341 дитина і 808 медпрацівників.

Реклама

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 342 людини; летальних випадків - 144; одужали 6 142 людини.

Також Главред повідомляв, що з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.

З 27 січня в "червону" зону карантинних обмежень потрапила і Рівненська область.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
коронавірус пандемія коронавірусу новини України Віктор Ляшко
Зараз ви переглядаєте новину «2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19 - Ляшко». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажаньДзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажань Достаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороноюДостаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороною Удача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологіяУдача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологія День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела ТетяниДень Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни Як напій найкраще вживати перед сном - коментар дієтологаЯк напій найкраще вживати перед сном - коментар дієтолога
14:04

Кількість військовозобов'язаних і професій скоротять: Україні змінить правила військового обліку жінок

13:53

"Повернути Україну в лоно слов'янства": Лукашенко вибухнув гучною заявоюВідео

13:37

2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19 - ЛяшкоВідео

13:33

Коли День святого Валентина 2022: дата, історія і традиції свята

13:30

Вірчіс наклав на себе руки: ЗМІ розповіли про його конфлікт з Мангером

Реклама
13:16

"Можливо, він не витримав": знайомі Артемія Рябчука пояснили, чому він розстріляв 5 осібВідео

13:01

"Я взагалі люблю ці повстанські пісні": Данилко зізнався Гордону, чому заспівав про БандеруВідео

13:01

Кілометр крокували заметами: на Харківщині медики героїчно врятували пацієнта

13:00

Гороскоп на завтра, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалВідео

12:59

Герой АТО, пройшов Іловайськ і полон: нові дані про жертви бійні в ДніпріВідео

12:55

Поблизу кордонів України - близько 130 тисяч військ РФ: у Міноборони заявили про інформаційні атаки

12:18

Роман Цимбалюк. У Кремлі не поспішають до раю: Москва пішла на важливу поступку по ДонбасуВідеоблоги

12:13

Вистрілив три рази впритул: поранена стрільцем у Дніпрі прийшла до тями і хоче розмовлятиВідео

12:00

Через розлучення з чоловіком жінка в Києві намагалася стрибнути з вікна з 3-річною дитиною на руках

11:58

Інтернет-зірка і співак епохи Відродження: що глядачі побачать у другому випуску шоу Голос країни-12Відео

11:44

"Нехай приїжджає": у РФ назвали умову переговорів Зеленського з ПутінимВідео

11:37

Як прибрати мішки під очима: 5 потужних засобів народної аптечки

11:35

У Ухані біологи знайшли в кажанах новий коронавірус

11:27

Загроза нової війни: Лавров пояснив, чого домагається РФ

11:18

Дефіцит молока, солодощів і подорожчання хліба: як дорогий газ змінить життя українцівВідео

Реклама
11:09

У моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободоюФотоВідео

11:05

Роман Сасанчин охрестив новонароджену доньку - перші кадри таїнстваВідео

11:00

"Настав момент відстояти суверенітет": британський мільярдер заступився за Україну через агресію РФ

10:55

Оплата проїзду банківською картою: у Києві анонсували "транспортну революцію"Відео

10:46

Любовний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - ревнощі, Скорпіонам - щасливий поворотВідео

10:30

Зліт цін на цукор: українці дізналися, скільки доведеться платитиВідео

10:25

М'ясо подорожчає на 50%: експерт дав песимістичний прогноз на 2022 рік

10:25

Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди

10:15

CNN заявив, що переговори Байдена та Зеленського "не вдалися", Білий дім та Банкова спростувалиВідео

09:53

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

09:46

Нові тарифи на газ у лютому: українці дізналися максимальні ціниВідео

09:40

"Грудьми закрити рідну землю": Кравчук емоційно звернувся до українців через вторгнення РФ

09:38

Україну ставлять перед вибором, але люфт для маневру ще єПогляд

09:34

Фінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удачаВідео

09:23

Українців попередили про небезпечну погоду 28 січня: оголошено штормове попередження

08:35

Обзивали "шісткою" і "стукачем": спливли деталі про бійця НГУ, який розстріляв людей у ДніпріВідео

08:21

Новий антирекорд: за добу в Україні виявили понад 34 тисячі COVID-хворих

08:01

День ангела Олени: привітання, картинки і душевні листівки іменинницям від щирого серця

07:54

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2022: Левам – неймовірні зміни, Рибам - плітки заздрісниківВідео

07:52

Якою буде погода в Україні в лютому 2022: синоптик назвав найтепліші та найхолодніші дніВідео

Реклама
07:50

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуВідео

07:46

США анонсували нову підтримку України: Білий дім розкрив деталі переговорів із ЗеленськимВідео

07:18

Пентагон пообіцяв, що США збільшать військову допомогу Україні

06:39

Хурма з кісточки вдома - це реально: як виростити дерево та отримати врожайВідео

06:31

Зеленський обговорив з Байденом "конкретні кроки" фінансової підтримки України

06:19

Київ знову примушують до переговорів з бойовикамиПогляд

05:40

Ідеальні млинці на Масляну 2022 для залучення удачі: неймовірно простий рецептВідео

05:29

Цегла в духовці та відбілювання зубів милом: химерні лайфхаки з СРСР, в які важко повірити

04:12

Розтанула на сонці: 24-річна Тіна Кунакі показала промежину в пікантному бікіні

04:10

Гороскоп на лютий 2022 року для Левів: місяць принесе великий куш на роботі й джекпот у коханніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти