Новий антирекорд: за добу в Україні виявили понад 34 тисячі COVID-хворих

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві.
Станом на ранок п'ятниці, 28 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 34 408 жителів країни - такого кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокрема, захворіла 5 341 дитина і 808 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 3 342 людини; летальних випадків - 144; одужали 6 142 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві, на Одещині та Житомирщині.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 2384;
- Вінницька область - 1505;
- Волинська область - 682;
- Дніпропетровська область - 1523;
- Донецька область - 1383;
- Житомирська область – 1988;
- Закарпатська область - 889;
- Запорізька область - 644;
- Івано-Франківська область - 2807;
- Київська область - 1188;
- Кіровоградська область - 181;
- Луганська область - 557;
- Львівська область - 2793;
- Миколаївська область - 598;
- Одеська область - 2406;
- Полтавська область - 1044;
- Рівненська область - 1732;
- Сумська область – 1689;
- Тернопільська область – 1622;
- Харківська область - 1317;
- Херсонська область - 784;
- Хмельницька область – 1865;
- Черкаська область - 841;
- Чернівецька область - 1088;
- Чернігівська область - 898.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Зазначимо, попередній максимум хворих за добу був зафіксований 26 січня - виявили 32 тисячі 393 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 980 610 осіб;
- одужали - 3 608 094 пацієнта;
- летальних випадків - 99 882;
- проведено ПЛР-тестувань -17 848 132.
Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.
Рівненська область з 27 січня також перейшла у "червону" зону карантинних обмежень.
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