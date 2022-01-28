Новий антирекорд: за добу в Україні виявили понад 34 тисячі COVID-хворих

З коронавірусом в Україні госпіталізували ще понад тры тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 28 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 34 408 жителів країни - такого кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокрема, захворіла 5 341 дитина і 808 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 342 людини; летальних випадків - 144; одужали 6 142 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві, на Одещині та Житомирщині.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 2384;

Вінницька область - 1505;

Волинська область - 682;

Дніпропетровська область - 1523;

Донецька область - 1383;

Житомирська область – 1988;

Закарпатська область - 889;

Запорізька область - 644;

Івано-Франківська область - 2807;

Київська область - 1188;

Кіровоградська область - 181;

Луганська область - 557;

Львівська область - 2793 ;

; Миколаївська область - 598;

Одеська область - 2406;

Полтавська область - 1044;

Рівненська область - 1732;

Сумська область – 1689;

Тернопільська область – 1622;

Харківська область - 1317;

Херсонська область - 784;

Хмельницька область – 1865;

Черкаська область - 841;

Чернівецька область - 1088;

Чернігівська область - 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Зазначимо, попередній максимум хворих за добу був зафіксований 26 січня - виявили 32 тисячі 393 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 980 610 осіб;

одужали - 3 608 094 пацієнта;

летальних випадків - 99 882;

проведено ПЛР-тестувань -17 848 132.

Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.

Рівненська область з 27 січня також перейшла у "червону" зону карантинних обмежень.

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