"2 умови змінять ситуацію на фронті": полковник ЗСУ назвав основні потреби України

Отримавши потрібну техніку і боєприпаси, захисники України могли б знищити Кримський міст і звільнити Крим. Після цього ситуація на полі бою сильно змінилася б.

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Полковник ЗСУ назвав 2 умови, які змінять ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скрін

Якби Україна отримала дві важливих складових, вона могла б у короткий термін і з меншими зусиллями звільнити Крим, і це докорінно змінило б ситуацію на полі бою.

Перша складова – це ракети ATACMS з дальністю дії до 300 км, друга – винищувачі F-16 і ракети до них. Про це розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу Збройних сил України, полковник Владислав Селезньов в інтерв’ю ТСН.ua.

Він нагадав, що саме про ці дві складові говорив відставний генерал Сполучених Штатів Америки і колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес. Селезньов зазначив, що Ходжес наголошував на важливості саме цих двох складових для звільнення тимчасово окупованого Криму.

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Військовий експерт зазначив, що ракети ATACMS з дальністю дії до 300 км і фугасною бойовою частиною можуть допомогти зруйнувати Керченський міст, тим самим позбавивши сталої логістики російських окупантів, які перебувають на півострові. Далі з допомогою цих самих ракет можна знищувати усі ворожі військові об’єкти та інфраструктурні об’єкти на території Криму.

Винищувачі F-16 і ракети, які повинні йти в комплекті з ними, можуть кратно посилити систему протиповітряної оборони України, а також забезпечити ефективне виконання бойових завдань української армії – як на суходолі, так і над акваторією Чорного та Азовського моря.

"Ми всі добре знаємо про ракети "Гарпун". Так от основна їх місія – знаходитися під крилами тих самих винищувачів F-16. Звідти ракети мають цілити по ворожих кораблях. Це дві ключові опції, які мали б докорінно змінити ситуацію на полі бою. Хоча зараз чимало українських військовослужбовців, які безпосередньо перебувають у вирі подій, починають згадувати про третю – особовий склад. Навчений, підготовлений, всебічно забезпечений", – розповів Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Війна в Україні

Нагадаємо, країна-агресорка РФ у ніч на неділю, 12 листопада, вдарила ракетами по Україні. Загарбники запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Вдалося збити одну ракету.

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