Потужний вибух на залізниці в РФ могло влаштувати ГУР: в ISW відкрили подробиці

На території РФ за два дні сталися три потужні вибухи. Щонайменше один із них – підрив залізничних рейок – могло влаштувати ГУР, кажуть в ISW.

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Потужний вибух на залізниці в РФ могло влаштувати ГУР/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України могло бути причетним до щонайменше одного з трьох ударів по території країни-агресорки Росії, які сталися 10-11 листопада.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що українське видання "Суспільне Крим" із посиланням на джерела в ГУР заявило про причетність Головного управління розвідки до вибуху залізничних колій у Рязанській області Росії. Внаслідок цього вибуху вранці у суботу, 11 листопада, з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда.

Джерело каже, що цей вибух може стати серйозною проблемою для РФ, адже найближчим часом ускладнить матеріально-технічне забезпечення російських військ. В ISW зазначили, що один із російських блогерів повідомив, що цей потяг перевозив мінеральні добрива.

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Аналітики звернули увагу, що російські пропагандисти заявили про причетність до сходження з рейок "сторонніх осіб". У то й же час московська залізниця заявила, що ситуація не торкнулася пасажирських і приміських поїздів.

Ще два потужні вибухи в Росії

Крім цього, за минулі два дні на території країни-агресорки Росії сталися ще два вибухи. Обидва пролунали у ніч на 11 листопада. Перший відбувся на пороховому заводі біля Котовська Тамбовської області, другий – біля Коломни Московської області. У Коломні нібито збитий безпілотник впав на будівлю ДП "Конструкторське бюро машинобудування", де виготовляють ракети "Кинджал" та "Іскандер".

Після цього 11 липня прессекретар ГУР Андрій Юсов заявив, що не може офіційно ні підтвердити, ні спростувати інформацію про згадані вибухи в Росії, у той же час він зазначив, що подібні події триватимуть.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, 11 листопада у Росії горів пороховий завод у Тамбові, перед пожежею пролунав вибух. За даними російських ЗМІ, за півтори години вогонь нібито вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів квадратних. Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів і спецхімії.

7 листопада повідомлялося, що на військовому аеродромі в Таганрозі пролунали вибухи. У російських пабліках припустили, що по аеродрому в Таганрозі було завдано ударів ракетами ATACAMS.

Нагадаємо, у Росії оприлюднили статистику втрат окупантів, РФ втратила мінімум 197 льотчиків. Найбільш "плачевна" для окупантів ситуація серед мотострілків і в Повітряно-десантних військах.

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