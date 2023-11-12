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РФ вночі вдарила ракетами по Україні: перші деталі

Альона Вороніна
12 листопада 2023, 08:30
Загарбники запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Вдалося збити одну ракету.
РФ вночі вдарила ракетами по Україні: перші деталі
РФ вночі вдарила ракетами по Україні/ колаж: Головред, фото: ua.depositphotos.com, відкриті джерела

Російські окупанти у ніч на неділю, 12 листопада, завдали чергового ракетного удару по Україні. Загарбники випустили по території нашої держави три ракети.

Українська протиповітряна оборона збила одну керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні в неділю, 12 листопада.

"Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Повітряна тривога у ніч на неділю оголошувалася у частині областей нашої держави – у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході нашої країни.

Атака була спрямована на південні області

У Силах оборони півдня України уточнили, що російські загарбники спрямували свою атаку на південний регіон нашої країни.

"Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак, силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаївщині. Друга і балістична влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих. Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих", – зазначається в повідомленні.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці в суботу, 11 листопада, у Києві прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що працювали сили ППО.

Після цього стало відомо, що у ніч на суботу РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Тривога почалася близько 19:00 10 листопада і тривала до 03:00 11 листопада. Ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.

У КМВА повідомили, що РФ намагалася вдарити по Києву "Іскандером". До столиці російська ракета не долетіла – сили і засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.

У Повітряних силах уточнили, що Patriot збив російську балістичну ракету. За словами командувача Повітряними силами Миколи Олещука, з'ясовується тип ракети, яку окупанти випустили у напрямку столиці України. Це могла бути балістична ракета "Іскандер-М" або керована зенітна С-400.

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