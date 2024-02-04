2 рази повертали світло: атака росіян на Кривий Ріг була найбільшою за рік - Укренерго

Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу 3 лютого була однією з наймасовіших за рік, повідомляють чиновники.

https://glavred.net/ukraine/2-raza-vozvrashchali-svet-ataka-russkih-na-krivoy-rog-byla-krupneyshey-za-god-ukrenergo-10538864.html Посилання скопійоване

Енергетики стверджують, що їм вдалося значно мінімізувати наслідки дронових атак / колаж Главред, фото

Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу стала вже третьою за тиждень і однією з наймасованіших за рік. Про це повідомляє компанія Укренерго.

Як ідеться в тексті, у ніч із 2 на 3 лютого відновлювальні роботи на Дніпропетровщині перервала атака російських дронів по високовольтних енергетичних об'єктах.

"Відновлювальні роботи були непростими. Оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам у регіоні", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Як кажуть в "Укренерго", роботи як на магістральних, так і на розподільчих мережах ще тривають, але подачу електроенергії в Кривому Розі вже відновлено.

Енергетики стверджують, що їм вдалося значно мінімізувати наслідки дронових атак - завдяки підготовці до всіх можливих сценаріїв улітку.

Нічна атака дронів

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Дев'ять дронів вдалося збити.

У Дніпропетровській області РФ атакувала Криворіжжя. Знищено п'ять безпілотників, але є і "прильоти".

Виникли дві пожежі. Без світла в районі залишилися близько 15 тисяч осіб.

Також без електроенергії дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують теплом 43 тисячі абонентів.

У місті довелося частково знеструмити швидкісний трамвай, а деякі сім'ї залишилися без водопостачання.

Енергохолдинг ДТЕК, зі свого боку, повідомив про нічну атаку на його ТЕС, унаслідок якої серйозно пошкоджено її обладнання, розпочалася ліквідація наслідків обстрілів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.