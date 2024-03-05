Втрати колосальні: Гуменюк розповіла про хід боїв на лівому березі Дніпра

Гуменюк відзначила, що за останню добу Сили оборони на лівому березі Херсонщини знищили 75 російських окупантів.

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Гуменюк розповіла про хід боїв на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупаційні війська за минулу добу двічі намагались атакувати позиції Сил оборони України на ліому березі Херсонщини без застосвання бронетехніки. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра та ведуть роботу із розширення плацдарму в районі населеного пункту Кринки.

"Ворог з впертою наполегливістю продовжує штурмові дії. За минулу добу вони спромоглись на два штурми наших позицій. Втім, бронетехніку вони не використовували. Через свої масові мʼясні штурми їм все важче набрати особовий склад на подібні дії", - повідомила Гуменюк. відео дня

Вона наголошує на тому, що росіяни продовжують масштабні штурмові операції на цьому напрямку не зважаючи на значні втрати.

"Ворог зазнає втрат на цьому напрямку. За минулу добу маємо підтвердження про ліквідацію 75 окупантів. Якщо говорити про санітарні втрати окупантів, то їх понад 60 осіб. Саме такі втрати мають окупанти за добу штурмових дій в районі Кринок", - додала вона.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бої на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни продовжують наступ без використання бронетехніки в районі села Кринки на лівому березі Херсонщини. Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що тиждень тому Сергій Шойгу повідомив російському лідеру Володимиру Путіну про те, що село Кринки на Херсонщині було взято під контроль російськими окупаційними військами. Проте фактично Кринки залишаються непрохідною перепоною для росіян, які намагаються туди прорватися.

Окупанти постійно атакують поблизу Кринок, але українські військові успішно відбивають атаки ворога і утримують свої позиції. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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