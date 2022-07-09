194 "двохсотих" і 3 склади боєприпасів: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдні

ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдні / УНІАН

ЗСУ двічі на добу завдали авіаудару по району скупчення російських військ поблизу Снігурівки Миколаївської області.

А всього за добу 8 липня на Південному фронті російські окупанти зазнали серйозних втрат, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

ЗСУ знищили 194 окупантів, три склади з російськими боєприпасами та 42 одиниці техніки, серед якої:

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

2 командно-штабні машини;

4 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";

1 пуско-зарядна установка зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2";

6 самохідних гаубиць типу "Акація";

26 одиниць автомобільної техніки;

1 безпілотник-розвідник "Орлан-10".

Наші захисники повідомляють, що ворог намагається наносити удари у відповідь. Пізно ввечері окупанти обстріляли з Градів Красногригорівку на Дніпропетровщині з іншого берега водосховища. Поки інформацію про руйнування і постраждалих уточнюють.

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Також ми повідомляли, що в Одеській області відбувся повітряний бій між Збройними силами України та російськими окупантами. У середу, 6 липня, винищувач ворога вдарив по українських літаках, проте програв і змушений був ретируватися.

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