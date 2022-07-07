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"Полум’яний привіт" з неба: авіація ЗСУ знищила 2 командно-спостережні пункти росіян

7 липня 2022, 12:54

Українські літаки знищили ворожий склад з боєприпасами і вдарили по скупченню окупантів – у ворога втрати в техніці та живій силі.

украинские самолеты, уничтоженная российская техника
Авіація ЗСУ знищила 2 командно-спостережні пункти росіян/ defence-ua.com, УНІАН

Українські бомбардувальники і штурмовики атакували російських загарбників на південному та східному напрямках. У результаті успішного удару у росіян стало менше ще на два командно-спостережні пункти.

Також був знищений польовий склад боєприпасів окупантів, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Під час удару з повітря по скупченню загарбників українські літаки завдали ворогу значних втрат у живій силі та "підсмажили" до десяти одиниць бойових броньованих машин окупантів.

Крім цього, українські Повітряні сили збили за добу, 6 липня, дві крилаті ракети "Калібр", які загарбники випустили по південних областях України з акваторії Чорного моря.

"На різних напрямках противник продовжує застосовувати проти зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил протирадіолокаційні авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31П та Х-58, намагаючись знищити позиції нашої протиповітряної оборони", – розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що українські воїни, які захищають небо, роблять усе можливе, щоб ці російські ракети не досягали своїх цілей.

Нагадаємо, в Одеській області відбувся повітряний бій між Збройними силами України та російськими окупантами. У середу, 6 липня, винищувач ворога вдарив по українських літаках, проте програв і змушений був ретируватися.

Раніше повідомлялося, що українські тероборонівці відібрали в окупантів бойову машині піхоти, забравши її просто з-під носа у ворога. Техніку довелося вивозити під мінометними і танковими обстрілами загарбників.

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