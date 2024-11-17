Два кільця оточення ЗСУ: на Курахівському напрямку нависла загроза - Попович

Ситуація біля Курахового залишається напруженою, хоча кількість боєзіткнень зменшилась.

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Українським військовим потрібні "тузи в кишені", щоб не втратити Курахове / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Попович:

У Курахівському районі ЗСУ можуть потрапити в оточення

Росіяни можуть витіснити українські сили за однієї умови

На Курахівському напрямку ворог дещо зменшив свою активність, однак ЗСУ опинилися в ситуації, коли можуть бути оточені військами країни-агресора Росії. Про це в етері "Еспресо" розповів військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, у суботу, 16 листопада, на цій ділянці фронту ворог менше просувався вперед, але все ще здійснював атаки на позиції українських захисників.

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"Там може утворитися два кільця оточення: одне мале, друге велике. Велике - це увесь район, включно до Курахового. І друге мале оточення поблизу Успенівки", - зазначив він.

Курахове / Інфографіка: Главред

Попович переконаний, що у випадку, якщо в українських сил немає "тузів у кишені", у ворога є шанси на витіснення угруповання ЗСУ з Курахівського району - це головна небезпека там на сьогодні.

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Нагадаємо, у Генштабі повідомляли про складну ситуацію на Курахівському напрямку. Поблизу десятка населених пунктів ворог намагається штурмувати українські позиції, щодня фіксуються боєзіткнення.

Раніше Главред писав, що у районі міста Курахове окупанти мають значну перевагу в живій силі і на превеликий жаль, ця "кишеня" зараз стискається, і передусім з півночі. Є інформація про присутність ворога на околицях самого Курахового, окремі групи ворога туди зайшли й намагаються закріпитися.

Напередодні також аналітики DeepState повідомили, що ситуація на Курахівському напрямку погіршується. Ворог зміг захопити ще один населений пункт - йдеться про селище Іллінка, яке розташоване на правому березі Курахівського водосховища, на північ від Курахового.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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