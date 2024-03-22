'1 до 7 на користь РФ': в ЗСУ розкрили критичну ситуацію з артснарядами

Україна не прагне змагатись з Росією за кількістю снарядів, натомість шукає рішення, аби здобути технічну перевагу над окупантами, зазначив генерал-лейтенат.

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Україна шукає технологічні шляхи до перемоги над РФ / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україна програє у кількості боєприпасів Росії, співвідношення витрат артснарядів складає 1 до 7 на користь ворога. Проте через кілька місяців ситуація має покращитись. Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону.

"Якщо порівнювати, то на сьогоднішній день є таке співвідношення, відповідає дійсності - 1 до 7 на користь ворога. Але завдяки ініцативі Європейського Союзу, чеській ініціативі, завдяки пакетам допомоги від інших країн-партнерів, я думаю, що за місяць-два дана різниця буде суттєво зменшена. Такої великої переваги на користь РФ не буде", - розповів Гаврилюк.

Генерал-лейтенат наголосив, що Україна не може і не прагне змагатись з Росією за кількістю снарядів чи кількістю солдат. Натомість командування шукає технологічні та іноваційні рішення, аби здобути технічну перевагу над окупантами на полі бою.

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"Нині на полі бою виграє той, чиї снаряди мають більшу дальність і кращу влучність", - зазначив заступник міністра.

За його словами, в Україні в рази виросло виробництво боєприпасів і мінометних мін порівняно з 2022 роком, а до кінця року, ймовірно, вдасться досягти тих планів, які визначив президент. Наразі Україна виробляє практично весь спектр артилерійських боєприпасів.

Українська влада також активно співпрацює з міжнародними партнерами у сфері протиповітряної оборони, що є важливим компонентом національної безпеки. Створення багатоешелонової та замкненої системи протиповітряної оборони є пріоритетом для України.

"Cтворено в рамках 17-го засідання Рамштайну коаліцію протиповітряної оборони, яку очолює Німеччина. В програмі реалізації коаліції вирішується питання щодо збільшення кількості постачання нам засобів ППО та ракет до них. Але навіть та допомога, яка нам надходить, не є достатньою для прикриття всіх об’єктів на території нашої держави", - пояснив Гаврилюк.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Снарядний голод в ЗСУ

Як повідомляв Главред, журналіст Фредерік Плейтген повідомив про гостру нестачу боєприпасів українських військових на фронті. За його словами, захисники не можуть на 100% виконувати свої завдання через відсутність необхідного забезпечення.

Також Spigel підтвердив снарядний голод в ЗСУ. Власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня або навіть раніше. Існує ймовірність, що отримати боєприпаси можна в країнах арабського світу, оскільки деякі з них мають великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

Крім цього, майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що снарядний голод на фронті поступово зростає. Для оборонних дій їх поки вистачає, проте для тактичних дій, наступу чи відбиття певних позицій снарядів бракує.

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