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Слухає розмови і передає дані: названо кухонний гаджет, який шпигує

Олена Кюпелі
5 листопада 2024, 10:12
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Аерогриль викрили у шпигунстві за своїми господарями.
Ейр Фрайер стежить за своїми користувачами
Ейр Фрайер стежить за своїми користувачами / Колаж Главред, фото FOOD & WINE/NICK SIMPSON, Pixabay

Новомодний кухонний гаджет Ейр Фрайер, який використовує гаряче повітря замість гарячої олії для приготування їжі, пропонуючи швидку і здорову альтернативу фритюрницям, виявився не таким уже й корисним.

Як пише британський таблоїд The Daily Mail, експерти попереджають, що кілька популярних кухонних помічниць шпигують за користувачами, які нічого не підозрюють.

Захисник прав споживачів проаналізував три види ейр фраєрів, що продаються у Великій Британії, і виявив, що всі три вимагають дозволу на прослуховування розмов користувачів.

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"Наше дослідження показує, як розумні виробники техніки і фірми, з якими вони працюють, наразі можуть збирати дані у споживачів, і це часто робиться з невеликою або нульовою прозорістю", - сказав Гаррі Роуз, редактор журналу Which?

Результати дослідження слідують за низкою жахливих історій про те, як необхідна кухонна річ, раптово спалахнула.

Для аналізу Which? оцінив три фритюрниці за шістьма категоріями: згода, прозорість, безпека даних, мінімізація даних, трекери та видалення даних.

На основі цих оцінок дослідники дали кожному продукту загальну оцінку конфіденційності.

Для чого потрібні лайфхаки?

Лайфхак - (англ. life hack) - проста хитрість або корисна порада, що допомагає розв'язати будь-яку проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] ще 2011 року додали слово "лайфхак" і дали йому таке визначення: стратегія або технологія, що застосовується для ефективнішого управління разовими або щоденними справами.

Лайфхаки можна частенько зустріти в Інтернеті, вони публікуються як текст, інфографіка, зображення або відеоконтент. Прості поради допомагають економити час, гроші та спрощують розв'язання повсякденних побутових і робочих завдань, пише Вікіпедія.

Аналіз показав, що всі три продукти, які брали участь у дослідженні, знали точне місце розташування своїх клієнтів і хотіли отримати дозвіл на запис звуку на телефоні користувача.

Застосунок одного з апаратів підключався до трекерів Facebook, Pangle (рекламна мережа TikTok для бізнесу) і китайського технологічного гіганта Tencent (залежно від місця розташування користувача), тоді як інший аерогриль хотів дізнатися стать і дату народження користувача під час налаштування облікового запису.

Тим часом, інші марки аерогриля відправляли персональні дані на сервери в Китаї.

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