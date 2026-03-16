Люди масово продають сонячні панелі: експерти назвали несподівану причину

Сергій Кущ
16 березня 2026, 11:32
У деяких випадках люди справді розчаровуються в сонячних системах.
Люди масово продають сонячні панелі / Колаж Главред, фото: pexels.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому люди відмовляються від панелей
  • Чим їх замінюють

В інтернеті все частіше з'являються оголошення про продаж вживаних сонячних панелей. У деяких користувачів створюється враження, що власники будинків масово відмовляються від зеленої енергетики.

Однак експерти Rafsun пояснюють, що насправді причини цього тренду набагато більш прагматичні.

Чому люди продають сонячні панелі

За даними фахівців, масовий продаж сонячних панелей у більшості випадків пов'язаний не з розчаруванням у технології, а з природними причинами. Термін служби більшості домашніх сонячних панелей становить приблизно 25–30 років, тому багато систем, встановлених десятиліття тому, зараз поступово виводяться з експлуатації.

Ще одна поширена причина — закінчення гарантійного терміну або пошкодження обладнання. Іноді панелі продають разом із будинком або демонтують під час продажу нерухомості.

Експерти зазначають, що продаж сонячних панелей б/у не означає відмову від використання сонячної енергії. У багатьох випадках власники просто оновлюють систему.

Перехід на більш сучасні технології

За останні роки технології сонячної енергетики значно просунулися вперед. Нові моделі панелей стали більш ефективними, компактними та доступними за ціною.

Тому багато власників будинків вирішують замінити старі системи на нові. Сучасні панелі можуть виробляти більше енергії при меншій площі установки.

Експерти пояснюють, що заміна старих сонячних панелей на нові дозволяє генерувати більше електроенергії та підвищити ефективність домашньої електростанції.

Завищені очікування власників

У деяких випадках люди дійсно розчаровуються в сонячних системах. Однак це частіше пов'язано не з якістю технології, а з неправильними очікуваннями.

Багато користувачів плутають максимальну потужність сонячних панелей з реальною генерацією електроенергії. На практиці виробництво енергії залежить від безлічі факторів:

  • кількості сонячних днів;
  • кута установки панелей;
  • погодних умов;
  • споживання електроенергії в будинку.

Також деякі власники неправильно оцінюють власні потреби в електроенергії при виборі системи.

Як змінився підхід до сонячної енергетики

Ще кілька років тому власники будинків встановлювали сонячні панелі, щоб повністю забезпечити будинок електроенергією та зменшити залежність від енергосистеми.

Сьогодні підхід поступово змінюється. Все частіше сонячні панелі використовують для живлення окремих пристроїв, де важлива автономність і стабільна робота.

Наприклад, такі системи застосовують для:

  • водяних насосів;
  • систем відеоспостереження;
  • автономного освітлення;
  • обладнання на дачних ділянках.

Новий тренд — плавучі сонячні панелі

Одним із нових напрямків у зеленій енергетиці стали плавучі сонячні панелі, які розміщують на поверхні водойм. Така технологія дозволяє економити землю та підвищує ефективність панелей, оскільки вода охолоджує обладнання.

За оцінками вчених, охолодження водою може збільшувати ефективність панелей приблизно на 5–15%.

Однак дослідники попереджають, що масове впровадження таких систем може вплинути на екосистеми водойм. Покриття поверхні води панелями може змінювати температуру води та впливати на рибу й інші види.

Тому фахівці вважають, що розвиток цієї технології вимагає обережного підходу.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Rafsun

Rafsun.com — це сайт компанії-виробника обладнання для водопостачання, що спеціалізується на розробці та продажу водяних насосів і насосних систем, включаючи сонячні та бустерні насоси. На платформі представлені різні види продукції, такі як сонячні насоси для свердловин, насоси для басейнів, бустерні насоси та інвертори для насосних систем, а також статті та технічні матеріали щодо їх використання.

Компанія орієнтується на рішення для домашнього водопостачання, сільського господарства та промисловості, пропонуючи обладнання для підвищення тиску води та перекачування рідин. Сайт також містить блог з поясненнями технологій насосів та рекомендаціями щодо вибору обладнання.

11:44Україна
11:00Україна
08:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Не дитяча іграшка: для чого в СРСР виготовляли скляні кульки

Не дитяча іграшка: для чого в СРСР виготовляли скляні кульки

Лише один простий трюк — і накип у чайнику зникне за лічені хвилини

Лише один простий трюк — і накип у чайнику зникне за лічені хвилини

Кум Влада Ями висловився про танцюриста-втікача: "Він не впливає"

Кум Влада Ями висловився про танцюриста-втікача: "Він не впливає"

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

12:44

Що означає давнє українське слово "сіни" і звідки воно походить

12:28

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

12:19

"Від мене дістав: під гарячу руку Трегубової потрапив відомий актор

11:53

Ціни на овочі в Україні змінилися: картопля дешевшає, а помідори дорожчають

11:49

Таємницю римського Колізею розкрито: чому в нього залишилася лише одна стіна

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:44

Незвичайний удар по Київській області: Росія запустила "рої" різних дронів — подробиці

11:32

Люди масово продають сонячні панелі: експерти назвали несподівану причину

11:27

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 березня (оновлюється)

11:21

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Реклама
11:10

Дзідзьо не впізнати: співак змінив імідж і позагравав із відомою співачкоюВідео

11:00

Росія атакувала Україну дронами: є загиблі та поранені, під завалами шукають 16-річну дівчинуФото

10:58

В армії РФ почали забороняти Telegram і змушують переходити на новий месенджер - ISW

10:46

Фіранки знову засяють: секретний лайфхак для тюлю, який рятує навіть старі тканини

10:43

ДіКапріо з вусами та Демі Мур у пір'ї: найяскравіші образи на "Оскарі 2026"

10:23

Директор Львівського теруправління Лопушанський відмовився від посади в центральному апарату НАБУ – експрокур

10:07

Не забрав "Оскар" заради України: Шон Пенн здивував світ своїм рішенням

09:55

"Наші сини не будуть гинути за Україну": Орбан загострив риторику перед виборами

09:53

Чому 17 березня не можна позичати гроші: яке церковне свято

09:28

Великі підприємницькі амбіції онлайн-школи MindCraft від фонду Lytvyn Foundation новини компанії

09:06

Стовп чорного диму видно за кілометри: дрони завдали удару по великій нафтобазі в РФ

Реклама
08:51

Переможці "Оскара" 2026: як церемонія розчарувала українців

08:48

Київ атакують дрони: у столиці лунає сирена та чути стрілянину — перші подробиці

08:48

Заборона "свошникам" на в'їзд до ЄС - як Невзоров оцінює це рішенняПогляд

08:32

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

08:25

"Буде дуже погано для майбутнього НАТО": Трамп погрожує союзникам через війну в Ірані

08:13

Карта Deep State онлайн за 16 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:04

Новий козир Києва: як конфлікт на Близькому Сході зміцнив позиції України - Time

06:56

Атака "Шахедів" на Харків і Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла

03:45

В СРСР приховали справжню історію Краматорська - що знайшли під містомВідео

03:00

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусьВідео

02:30

Принц Вільям показав сімейне фото принцеси Діани: "Сьогодні і кожного дня"

02:01

Українська ведуча зізналася, як зберегла шлюб: "Відчуття трансформуються"

01:46

Вчені б'ють на сполох: ознаки деменції часто плутають із звичайним стресом

00:49

Відомого українського співака запідозрили у політичних амбіціях

15 березня, неділя
23:45

Електроенергія буде, але не для всіх: графіки для Києва та області на 16 березня

22:54

Пауза, що грає на руку Кремлю: США переглядають графіки допомоги ЗСУ - FT

22:52

"Хаотичний, дикий": Кучеренко назвала, хто назавжди закарбувався в її пам’яті

22:29

Помер зірка соцмереж "Дід Толя": чим запам'ятався найвідоміший дідусьВідео

21:55

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

21:48

Українська стрибунка перенесла операцію під час пологів

Реклама
21:34

ЗСУ перейшли до контрнаступу та звільнили сотні кілометрів: подробиці від ЗеленськогоВідео

20:29

"Трамп зрадить Україну": тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією"Відео

20:17

"Він боявся": Зеленський розкрив справжню причину "миролюбності" Путіна

19:25

Лише один простий трюк — і накип у чайнику зникне за лічені хвилиниВідео

19:10

Як російська армія платить рекордну ціну за війну в Україні: Коваленко оприлюднив дані про втратиПогляд

19:08

Удар Шахедів по Каліфорнії та новий Перл-Харбор - чому США не зривають атаки

18:31

"Україна не вступить до ЄС": Будапешт висунув Києву зухвалий ультиматум

18:21

План ворога провалено: ЗСУ заблокували просування РФ на важливому рубежі

18:10

В Ірані несподівано підставили Путіна перед Трампом - офіційна заява

17:48

Чому коти ігнорують своїх господарів: справжня причина здивуєВідео

