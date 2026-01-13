Житомирщину скує лютий мороз: синоптики розповіли, коли вдарять найсильніші холоди

Тиждень буде без опадів, лише у четвер – помірний сніг.

Погода в Житомирській області 13-16 січня / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

Головні факти:

На Житомирщині з 13 по 16 січня триматимуться сильні морози

Протягом тижня без опадів, лише у четвер очікується помірний сніг

На дорогах постійна ожеледиця, синоптики закликають до обережності

Житомирська область входить у період стійкого похолодання: з 13 по 16 січня температура повітря опускатиметься до –20°, а більшість днів мине без опадів. Лише у четвер очікується помірний сніг. Про це повідомили в Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, пише сайт Житомир.info.

13 січня, вівторок

У Житомирі та області — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах утворюється ожеледиця, тож водіям радять бути особливо уважними.

У Житомирі: вночі –15…–17°, вдень –11…–13°.

В області: вночі –15…–20°, вдень –10…–15°. Вітер слабкий, південно‑західний або західний, 5–10 м/с.

14 січня, середа

Погода залишиться подібною: хмарно з проясненнями, без опадів, місцями можливий туман. Температура вночі –15…–20°, вдень –10…–15°. На дорогах — ожеледиця.

15 січня, четвер

Єдиний день тижня з опадами. Синоптики прогнозують помірний сніг та посилення вітру до 7–12 м/с. Температура вночі –15…–20°, вдень –8…–13°.

16 січня, п’ятниця

Погода знову стабілізується: без істотних опадів, мороз злегка послабшає. Вночі –12…–17°, вдень –7…–12°.

Метеорологи закликають жителів області враховувати погодні умови під час поїздок та бути обережними через ожеледицю, яка зберігатиметься протягом усього тижня.

Раніше Главред розповідав, що погода в Тернопільській області у вівторок, 13 січня, буде хмарною, без істотних опадів.

Начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук розповідала, що на територію України пошириться виступ антициклону "BRONCO", сформованого в холодних масах. Це призведе до припинення опадів і появи сонячних проміжків у небі.

Водночас, синоптикиня Наталія Діденко заявила, що погода в Україні у вівторок, 13 січня, матиме антициклонічний характер. За її прогнозом, суворі морози ще триматимуться.

