Житомирщину скує лютий мороз: синоптики розповіли, коли вдарять найсильніші холоди

Головні факти:
- На Житомирщині з 13 по 16 січня триматимуться сильні морози
- Протягом тижня без опадів, лише у четвер очікується помірний сніг
- На дорогах постійна ожеледиця, синоптики закликають до обережності
Житомирська область входить у період стійкого похолодання: з 13 по 16 січня температура повітря опускатиметься до –20°, а більшість днів мине без опадів. Лише у четвер очікується помірний сніг. Про це повідомили в Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, пише сайт Житомир.info.
- 13 січня, вівторок
У Житомирі та області — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах утворюється ожеледиця, тож водіям радять бути особливо уважними.
У Житомирі: вночі –15…–17°, вдень –11…–13°.
В області: вночі –15…–20°, вдень –10…–15°. Вітер слабкий, південно‑західний або західний, 5–10 м/с.
- 14 січня, середа
Погода залишиться подібною: хмарно з проясненнями, без опадів, місцями можливий туман. Температура вночі –15…–20°, вдень –10…–15°. На дорогах — ожеледиця.
- 15 січня, четвер
Єдиний день тижня з опадами. Синоптики прогнозують помірний сніг та посилення вітру до 7–12 м/с. Температура вночі –15…–20°, вдень –8…–13°.
- 16 січня, п’ятниця
Погода знову стабілізується: без істотних опадів, мороз злегка послабшає. Вночі –12…–17°, вдень –7…–12°.
Метеорологи закликають жителів області враховувати погодні умови під час поїздок та бути обережними через ожеледицю, яка зберігатиметься протягом усього тижня.
Раніше Главред розповідав, що погода в Тернопільській області у вівторок, 13 січня, буде хмарною, без істотних опадів.
Начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук розповідала, що на територію України пошириться виступ антициклону "BRONCO", сформованого в холодних масах. Це призведе до припинення опадів і появи сонячних проміжків у небі.
Водночас, синоптикиня Наталія Діденко заявила, що погода в Україні у вівторок, 13 січня, матиме антициклонічний характер. За її прогнозом, суворі морози ще триматимуться.
Про джерело: Zhitomir.info
Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.
