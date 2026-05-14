Вдарить майже 6-бальний шторм: країну атакує сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2026, 04:30
Ця магнітна буря може негативно вплинути на ваше самопочуття.
На Україну насувається 5-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накриє сильна магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Кілька днів магнітна буря була на слабкому рівні. 8 травня її потужність зросла до 4 балів. Однак уже наступного дня вона стала 2-бальною. 10 травня потужність магнітної бурі зросла до трьох балів і знову стала слабшою.

Сьогодні, 13 травня, магнітна буря знову стала 3-бальною. Очікується, що залишиться на такому ж рівні. Однак розслаблятися зарано, адже 15 травня країну накриє дуже сильна магнітна буря. Її потужність зросте майже до шести балів.

Україну атакує 5-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 14 травня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 30 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — йдеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

