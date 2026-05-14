Погода в Україні потішить справжнім теплом: коли температура піде вгору

Синоптикиня наголосила, що найтепліше буде в західних областях.

Погода в Україні у п’ятницю, 15 травня, нарешті вирівняється, а температура підніметься на кілька градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра найтепліше буде в західних областях, температура зросте до +20…+24 градусів. На решті території України протягом дня очікується +18…+20 градусів.

Водночас на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині ще затримається прохолодніша погода, +16…+19 градусів.

Дощі пройдуть у східних областях, подекуди на заході та на півночі. На півдні України буде переважно сухо та сонячно.

"Окремі дощики можливі у центрі, хоча й не без сонечка", - додала синоптикиня.

Погода в Києві

У Києві 15 травня може випасти локальний невеликий дощ. Температура повітря підніметься до +20 градусів.

Погода на вихідних

Діденко також розповіла, що впродовж суботи та неділі в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +20…+24 градуси.

Погода в Україні до кінця тижня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що на вихідних в Україні можливі сильні дощі, які поширяться майже на всю територію країни.

Він також попереджав, що місцями можливі грози, град та сильні пориви вітру до 15 – 20 м/с.

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що в Україні 14 травня буде хмарно з проясненнями. В цей день прогнозуються дощі з грозами у центральних, Сумській та Харківській областях.

Також синоптики заявляли, що погода в Україні в травні 2026 року очікується з помірними температурами. Протягом місяця можливі різкі перепади температури, короткочасні похолодання, грози та дощі. Такі умови вважаються типовими для кінця весни.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

