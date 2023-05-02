Спеки не буде: синоптик озвучив прогноз погоди для України на літо 2023

Найспекотнішим місяцем літа цього року буде серпень. Причому опади очікуються лише в один день місяця.

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Синоптик зробив прогноз погоди на літо 2023 в Україні / Фото pixabay.com

Погода в Україні влітку 2023 року буде відносно прохолодною, без опадів і різких стрибків температур. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться, а це означає, що нестерпної спеки не буде.

Погода в Україні у червні 2023

Синоптик прогнозує, що перший місяць літа буде теплим, але температура повітря очікується на 2 °C нижче середніх показників за останні десять років. Упродовж місяця температура повітря коливатиметься від 15 °C до 27 ° C тепла.

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Червень не зіпсують дощі, як це було навесні. Очікується всього лише кілька днів з опадами.

Прогноз погоди на липень 2023

Липень буде холоднішим, ніж минулого року. Погода в Україні буде сухою та сонячною з незначною кількістю опадів на початку місяця.

Стовпчики термометрів піднімуться до 16-28 °С тепла.

Погода в Україні у серпні 2023

Серпень 2023 року буде спекотним і посушливим, при цьому висока температура повітря може зберігатися до кінця місяця.

Синоптик прогнозує, що опади будуть лише в один день місяця. Температура повітря очікується в межах 12-29 ° C тепла.

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в травні очікується в межах кліматичної норми. Середня місячна температура повітря буде 13-17 градусів, в горах - від 7 до 12 градусів тепла.

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