У травні Україну накриє аномальний холод: синоптик назвав дати

Метеорологічне літо прийде в Україну лише в третій декаді місяця. До цього доведеться ще вдягати курточки й скористатися парасольками, свідчить прогноз погоди.

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Прогноз погоди на травень 2023 - яким буде останній місяць весни / Фото: pixabay.com, УНІАН ​

Погода в Україні у травні 2023 буде прохолодною, на початку місяця можливі заморозки. Потепління прийде лише в третій декаді місяця. Такий прогноз погоди озвучив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич.

У перші дні травня в Україну прийде антициклон і принесе із собою сонячну погоду без істотних опадів по всій Україні. Але вже 3-4 травня верх візьме циклонічна діяльність, в результаті на українців чекає період дощів і похмурого неба, передає Телеграф.

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Разом з дощами в Україну проникне і холодне арктичне повітря, обумовлене скандинавським антициклоном, а це означає, що температура повітря знизиться, каже прогноз погоди.

Кибальчич попередив, що з 6 по 14 травня в Україні очікується аномально холодна погода. Вночі та вранці в окремі дні можливі заморозки на поверхні ґрунту й місцями в повітрі.

З 11-12 травня почнеться поступове підвищення температури повітря, а значно потеплішає приблизно в другій половині травня. У третій декаді в південних і західних областях стовпчики термометрів в окремі дні можуть піднятися до +29...+31 градуса.

У третій декаді травня очікується настання метеорологічного літа, тобто середньодобова температура повітря стійко зберігатиметься на рівні +15 градусів і вище.

"Складаються цілком явні передумови для прохолодного, місцями холодного травня в Україні. Середньомісячна температура очікується на 1,5 - 3,5 °C нижче кліматичної норми; на півдні Одеської, в західних областях і в Криму - близько норми. Найхолодніші дні припадуть на період з 5 по 15 травня", - сказав Кибальчич.

Що стосується опадів, то місцями їх може випасти більше норми на 30-60%. При цьому зросте кількість днів з грозами та іншими небезпечними явищами (град, шквали, місцями не виключені й смерчі невеликої сили).

Раніше Главред писав, що за даними Укргідрометцентру, погода в Україні в травні очікується в межах кліматичної норми. Середня місячна температура повітря буде 13-17 градусів, в горах - від 7 до 12 градусів тепла.

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