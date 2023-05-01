Увірветься сильне потепління: синоптики попередили про сильну спеку

Заморозки припиняються, і нічна температура буде коливатися в межах +2-9 тепла.

https://glavred.net/synoptic/vorvetsya-silnoe-poteplenie-sinoptiki-predupredili-o-silneyshey-zhare-10467202.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на початку травня буде теплою. Після значних заморозків в країну прийде довгоочікуване потепління.

В Українському гідрометцентрі відзначають, що в другій половині тижня в північних, західних і частково центральних районах метеорологи обіцяють дощі.

2 травня температура по всій території України прогріється до +15-20, в Закарпатті та Прикарпатті до + 23 тепла.

відео дня

Заморозки припиняються, і нічна температура буде коливатися в межах +2-9 тепла.

Погода на травень

При цьому, за даними Укргідрометцентру, в Україні в травні погода очікується в межах кліматичної норми.

Про це свідчить прогноз. Середня місячна температура повітря буде 13-17, в горах 7-12 тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0-6 морозу, місцями в гірських районах та Сумській області 7-10 морозу, на узбережжі морів 0-3 тепла.

Абсолютний максимум - 30-37, в Одеській, Луганщині та в Криму до 38-39, в Карпатах і горах Криму 26-29.

Карта погоди / meteoprog.com

Що стосується опадів, то їх місячна кількість очікується 35-72 мм, що в межах норми. Тільки в Закарпатті та Прикарпатті випаде 132-170 мм опадів, що дещо більше норми.

Середня місячна температура передбачається 14-18 тепла, в горах 10-13, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, в Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше норми.

Дивіться відео про те, як більше трьохсот дерев магнолій розквітли в Києві.

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Читайте також: