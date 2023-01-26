Завалить снігом, вріжуть морози: українцям назвали терміни справжньої зими

Погода в Україні до кінця зими буде вирізнятися нестабільністю. Варто очікувати морозів, опадів і стрибків температури, розповів народний синоптик Володимир Деркач.
Він підкреслив, що до кінця січня в Україні посиляться опади. Вони випадуть в різних областях з перервою в 1-2 дня. Такий прогноз він озвучив Gazeta.ua.
Синоптик попередив, що варто очікувати істотного зниження температури, але ненадовго – на два-три дні.
Разом з тим він уточнив, що початок лютого буде майже без снігу. Однак ближче до середини останнього місяця зими – опади стануть інтенсивними.
"Прийде справжня зима, і кілька днів будуть холодними. До кінця першої декади лютого потеплішає, опади припиняться. У другій декаді буде повільно підвищуватися температура. Пройдуть невеликі опади. Вночі температура повітря буде з незначним мінусом, а вдень близько нуля. В кінці лютого температура залишиться такою ж. Тільки до чотирьох днів очікується похолодання", - додав синоптик.
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Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.
Синоптики прогнозують, що в січні буде багато морозів і вдень, і вночі.
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