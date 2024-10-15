Заморозки не лише на ґрунті: синоптик попередила про похолодання

Найближчими днями в Києві теж очікуються заморозки. Холодна погода триватиме кілька днів, а потім знову прийде потепління.

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Погода в Україні найближчими днями буде холодною / Фото: pixabay

В Україну йде похолодання - цього тижня заморозки очікуються не лише на ґрунті, а й у повітрі. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Птуха.

Із середи, 15 жовтня, антициклон із північного заходу витіснятиме атмосферні фронти на південний схід, тому в Україні буде без опадів і з проясненнями. Водночас очікується надходження більш прохолодної повітряної маси, тому зміниться напрямок вітру і очікуються заморозки, пише УНІАН.

Із 16 числа заморозки очікуються в західних регіонах, а вночі 17 і 18 жовтня похолодання прийде в більшість областей, крім півдня і сходу.

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"Очікуємо заморозки не лише на ґрунті, а іноді навіть у повітрі. Тому що, в принципі, така досить прохолодна повітряна маса буде", - додала вона.

Найхолодніше буде на високогір'ї Карпат - близько 0 градусів.

"У нічні години 16-го і 17-го 0...-3, вдень +4...+9. Тобто там залишається найпрохолодніший осередок", - розповіла синоптик.

У другій половині тижня заморозки можуть бути в західних, центральних і північних областях.

Погода в Україні 16 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 17 жовтня / meteo.gov.ua

З 19 жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступлять.

З 20-го жовтня температура повітря вночі може бути +2...+8, але без заморозків.

Погода в Україні 18 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 19 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Києві - прогноз синоптика

Цього тижня ситуація в Києві змінюватися не буде. Небо буде затягнуте хмарами. Час від часу йтимуть осінні дощі.

"Вітер уже змінюється і, відповідно, з 17-го жовтня у нас уже без опадів. Температурні показники в нічні години - це 0...-2. 17, 18 число і 19 навіть - саме заморозки", - прогнозує Наталія Птуха.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні в жовтні 2024 року - прогнози

За прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні 15 жовтня буде холодною та дощовою. 16-19 жовтня синоптики прогнозують сильні заморозки. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, південних та Дніпропетровській областях оголосили II рівень небезпеки. Там температура повітря вночі опускатиметься до -5 градусів.

Тим часом синоптик Наталка Діденко розповіла, коли цього тижня будуть найхолодніші дні. За її словами, 17, 18 і 19 жовтня в нічні години можливі заморозки.

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