Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Погода в Україні буде ставати все холоднішою. Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, коли цього тижня будуть найхолодніші дні.
За її словами, у найближчі четвер, п’ятницю і суботу – 17, 18 та 19 жовтня – можливі заморозки. Вони будуть в нічні години.
"17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки", – зазначила синоптикиня.
Погода в Україні 15 жовтня
У вівторок, 15 жовтня, у нашій державі буде багато дощів. Найбільша ймовірність опадів – у західних, північних та східних областях.
У південній частині держави та у більшості центральних областей у вівторок обійдеться скоріше хмарністю чи й навіть проясненнями, тобто, серйозні опади навряд чи будуть, зазначила Діденко.
Вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря очікується найвищою у південній частині, там буде +13…+18 градусів. Найнижча температура буде у північній і в західній частині, +8…+11 градусів. На решті території упродовж дня +10…+14 градусів.
Погода в Києві 15 жовтня
У Києві у вівторок очікується часом дощ, помірний північно-західний вітер. Буде холодно, вночі очікується +7…+9 градусів, вдень +10…+12 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки -3 градуси – стало відомо, у яких областях буде різке похолодання. Дощі в Україні будуть лише в першій половині тижня, далі вони припиняться, але температурне тло буде на дуже низькому рівні.
Також повідомлялося, що дощі будуть лити майже у всіх областях – українців попередили про сильну негоду. Лише вдень у частині областей не буде опадів, а весь інший час по всій Україні литимуть періодичні дощі.
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