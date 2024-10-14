Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

В Україні найближчим часом будуть лити сильні дощі – опади зачеплять більшість областей.

https://glavred.net/synoptic/tri-dnya-budut-zamorozki-sinoptik-nazvala-samye-holodnye-dni-etoy-nedeli-10605143.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - три дні будуть заморозки/ unsplash.com

Погода в Україні буде ставати все холоднішою. Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, коли цього тижня будуть найхолодніші дні.

За її словами, у найближчі четвер, п’ятницю і суботу – 17, 18 та 19 жовтня – можливі заморозки. Вони будуть в нічні години.

відео дня

"17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня, у нашій державі буде багато дощів. Найбільша ймовірність опадів – у західних, північних та східних областях.

У південній частині держави та у більшості центральних областей у вівторок обійдеться скоріше хмарністю чи й навіть проясненнями, тобто, серйозні опади навряд чи будуть, зазначила Діденко.

Вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря очікується найвищою у південній частині, там буде +13…+18 градусів. Найнижча температура буде у північній і в західній частині, +8…+11 градусів. На решті території упродовж дня +10…+14 градусів.

Погода в Україні 15 жовтня/ windy.com

Погода в Києві 15 жовтня

У Києві у вівторок очікується часом дощ, помірний північно-західний вітер. Буде холодно, вночі очікується +7…+9 градусів, вдень +10…+12 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки -3 градуси – стало відомо, у яких областях буде різке похолодання. Дощі в Україні будуть лише в першій половині тижня, далі вони припиняться, але температурне тло буде на дуже низькому рівні.

Також повідомлялося, що дощі будуть лити майже у всіх областях – українців попередили про сильну негоду. Лише вдень у частині областей не буде опадів, а весь інший час по всій Україні литимуть періодичні дощі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред