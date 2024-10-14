Влупить 5-градусний мороз і будуть опади: де синоптики прогнозують сніг

У багатьох областях України синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через 5-градусний мороз.

https://glavred.net/synoptic/vlupit-5-gradusnyy-moroz-i-budut-osadki-gde-sinoptiki-prognoziruyut-sneg-10605245.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 15 жовтня буде холодною та дощовою. Скоро Україну атакують сильні заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

16-19 жовтня синоптики прогнозують сильні заморозки. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, південних та Дніпропетровській областях оголосили ІІ рівень небезпечності.

Там температура повітря вночі буде опускатися до -5 градусів.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде прохолодно - максимум 14 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - до 18 градусів тепла. Опади будуть у західних, північних та східних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / фото: ventusky

Погода 15 жовтня

В Україні 15 жовтня буде мінлива хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, західних, східних та Вінницькій областях. У Карпатах буде сніг. Вітер в цей день буде західний з переходом на північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у південній частині та східних областях 12-17°. На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 15 жовтня в Україні буде дощовою та холодною. Найтепліше буде у Херсонській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +9...+17 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / фото: meteoprog

Погода 15 жовтня у Києві

У Києві 15 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Протягом 17-19 жовтня у Києві та Київській області вночі прогнозують заморозки 0-5 градусів морозу.

У столиці оголосили І рівень небезпечності, а в області - другий.

Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки -3 градуси – стало відомо, у яких областях буде різке похолодання. Дощі в Україні будуть лише в першій половині тижня, далі вони припиняться, але температурне тло буде на дуже низькому рівні.

Також повідомлялося, що будуть дощ, вітер та навіть сніг – синоптики попередили українців про зміну погоди. Синоптики попередили про небезпечні метеоявища у декількох областях України.

Нагадаємо, стало відомо про магнітні бурі на вихідні, 12-13 жовтня. Буря може мати помітний вплив на техніку та здоров'я чутливих людей.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред