Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо "небезпечні" дати

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2024, 23:37
455
Україна досі перебуває під атакою неймовірно сильної магнітної бурі.
магнітна буря
Україну скоро атакують нові магнітні бурі / фото: pexels

В Україні дуже сильно затягується сильна магнітна буря. Зовсім скоро країну атакують ще дві бурі. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну ще 2 жовтня. Тоді вона врізала з 4-бальною потужністю. Наступного дня вона раптово зросла до майже 8-ми балів. На такому ж рівні вона тривала цілих 6 днів. 9-10 жовтня буря посилилася до 8-ми балів, а 11 жовтня стала максимальною - 9-бальною.

Після цього сила бурі стала зменшуватися. 12-13 жовтня потужність магнітної бурі зупинилася на позначці 6 балів. Очікується, що 14-15 жовтня буря стане 4-бальною, після чого опуститься до мінімуму.

відео дня

Нова магнітна буря атакує країну 22 жовтня і вдарить із потужністю майже 5 балів. Після цього в країну увірветься ще одна буря і станеться це 26 жовтня. Її сила буде такою самою.

магнітна буря
Україну скоро атакують нові магнітні бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 3 спалахи класу С. Повідомляється, що 14 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 38 сонячних плям.

Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо 'небезпечні' дати
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Більше
РФ готується до масованого ракетного удару: у Чорне море вивели ракетоносії

РФ готується до масованого ракетного удару: у Чорне море вивели ракетоносії

00:57Україна
12 штурмів за день: названо місто, на яке націлилася РФ

12 штурмів за день: названо місто, на яке націлилася РФ

00:25Україна
Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо "небезпечні" дати

Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо "небезпечні" дати

23:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Близнюкам - щастя, Левам - грандіозна можливість

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Близнюкам - щастя, Левам - грандіозна можливість

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 жовтня: Леви вражатимуть, Рибам - нагорода

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 жовтня: Леви вражатимуть, Рибам - нагорода

Кінбурнська коса "зарухалася": на Півдні ситуація зазнала змін - Братчук

Кінбурнська коса "зарухалася": на Півдні ситуація зазнала змін - Братчук

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Овну - дорога, Рибам - важлива зустріч

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Овну - дорога, Рибам - важлива зустріч

Останні новини

00:57

РФ готується до масованого ракетного удару: у Чорне море вивели ракетоносії

00:25

12 штурмів за день: названо місто, на яке націлилася РФ

00:24

Перестала приховувати: молода жінка путініста Петросяна показала вагітний живіт

13 жовтня, неділя
23:37

Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо "небезпечні" дати

23:21

Дружина "холостяка" Макацарії розповіла, коли на світ з'явиться їхня друга дитина

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
22:18

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де тривають бої 13 жовтня

22:14

21-річна донька Олени Кравець романтично розкрила особистість бойфренда

21:52

"Велика війна": Зеленський занепокоєно звернувся до партнерів через війська з КНДРВідео

21:48

Окупанти штурмують ЗСУ на Бердянському напрямку: що задумав ворог - Попович

Реклама
20:59

Першими у полон потраплятимуть корейці: куди РФ відправить бійців з КНДР

20:32

Україна поступово отримує перевагу над РФ: генерал США пояснив, що сталося

19:56

Правило етикету, яке знають одиниці: хто має йти ліворуч на вулиці, чоловік чи жінка

19:22

"Охолодить запал Заходу": Лукашенко осоромився підтримкою ядерної доктрини Путіна

19:10

Росіяни знову вчинили воєнний злочинПогляд

18:57

Популярна співачка вийшла заміж та "засвітила" свого обранця

18:55

Заморозки, сніг і сильний вітер: Україну атакує штормова погода

18:45

Чи збиватиме американська ПРО за 900 км від України ракети РФ: ЗМІ оцінили шанси

18:41

Візит Байдена не передбачає: зустрічі у форматі "Рамштайн" не відбудеться - ЗМІ

18:18

Ледь не звалилася під стіл: російська телеведуча жорстко зганьбиласяВідео

18:05

Штрафи для пенсіонерів: кому з українців може прийти нижча пенсія

Реклама
17:50

Бони, що захищали Кримський міст, віднесло в море

17:37

Юлія Саніна возз'єдналася з чоловіком за кордоном - де пара заразВідео

17:28

Яка чашка наповниться першою: мало хто дасть відповідь у загадці за 7 секунд

17:22

Україна не готова до морозної зими: що буде з енергетикою - експерт

17:19

Любовний гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Тельцю - гармонія, Раку - втрата

17:15

Окупанти ломанулися вперед на Харківщині: ворог, ймовірно, дістався важливого об'єкту

16:18

Кінбурнська коса "зарухалася": на Півдні ситуація зазнала змін - Братчук

16:05

"Санкціями не злякати": Жорін попередив про появу на фронті військових із КНДР

16:01

Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк похвалився зірковою коханою

15:55

Росія готує новий обстріл: споряджено щонайменше 8 "бортів" з ракетами - OSINT

15:55

Дощі будуть лити майже у всіх областях: українців попередили про сильну негоду

15:22

Дощ, вітер та навіть сніг: синоптики попередили українців про зміну погоди

14:47

У справі про вбивство Фаріон спливли нові обличчя: слідство вивчає причетність

14:46

У Байдена знову змінилися плани на поїздку до Німеччини: що задумав Білий дім

14:06

"Страти стають частішими": в МЗС зробили заяву після розстрілу росіянами українських бійців

13:45

Загроза відключень через зниження температури: у Міненерго дали однозначну відповідь

13:26

Марші на честь РФ і гасла проти "нацизму": Німеччина із запізненням "відплатила" фанатці Путіна

12:42

Шольц відмовив Зеленському: ФРН не передаватиме Україні важку техніку – Bild

12:35

30 секунд до окупанта: Джаред Лето скучив за концертами в РФВідео

12:25

Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

Реклама
11:52

Нафтобаза у Феодосії догоріла за тиждень: які наслідки для окупантів

11:46

F-16 ЗСУ "завалив" російський Су-34: у Forbes розкрили подробиці битви

11:37

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 жовтня: Леви вражатимуть, Рибам - нагорода

11:32

РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16 – ISW

10:42

Дрон глушили РЕБом і добили ударом Су-57: нові деталі знищення "Охотника"Відео

10:16

Фінансовий гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: кому чекати на прибуток

10:14

Росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині: у DeepState розповіли обставини трагедії

09:59

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Овну - дорога, Рибам - важлива зустріч

09:52

РФ кидає резерви на штурм: у Генштабі назвали "найгарячіший" напрямокВідео

09:11

РФ вночі масовано атакувала Україну 68 дронами і 4 ракетами: подробиці

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти