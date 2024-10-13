Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо 'небезпечні' дати

Україна досі перебуває під атакою неймовірно сильної магнітної бурі.

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Україну скоро атакують нові магнітні бурі / фото: pexels

В Україні дуже сильно затягується сильна магнітна буря. Зовсім скоро країну атакують ще дві бурі. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну ще 2 жовтня. Тоді вона врізала з 4-бальною потужністю. Наступного дня вона раптово зросла до майже 8-ми балів. На такому ж рівні вона тривала цілих 6 днів. 9-10 жовтня буря посилилася до 8-ми балів, а 11 жовтня стала максимальною - 9-бальною.

Після цього сила бурі стала зменшуватися. 12-13 жовтня потужність магнітної бурі зупинилася на позначці 6 балів. Очікується, що 14-15 жовтня буря стане 4-бальною, після чого опуститься до мінімуму.

відео дня

Нова магнітна буря атакує країну 22 жовтня і вдарить із потужністю майже 5 балів. Після цього в країну увірветься ще одна буря і станеться це 26 жовтня. Її сила буде такою самою.

Україну скоро атакують нові магнітні бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 3 спалахи класу С. Повідомляється, що 14 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 38 сонячних плям.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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