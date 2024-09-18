Температура впаде до нуля: який регіон України накриють заморозки

Погода стане морозною в одному з куточків України, там температура повітря не лише опуститься до нуля, але й може піти в "мінуси".

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Погода в Україні - подекуди температура впаде до нуля/ unsplash.com

Погода в Україні до кінця поточного тижня здебільшого буде ясною і теплою. Але так буде не всюди – подекуди можливі навіть заморозки.

Про це попередила синоптикиня Наталя Діденко. Вона зазначила, що температура може опуститися до нуля і нижче у нічну пору на високогір'ї Карпат.

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"До кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода. Без дощів та заморозків, хіба на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось кволого "мінуса", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 19 вересня

Також синоптикиня розповіла, якої погоди очікувати українцям у четвер, 19 серпня. Діденко зазначила, що в цей день у нашій державі не буде якихось дуже активних атмосферних явищ, хіба що спостерігатиметься сильний вітер у східних, центральних областях та на півдні. На півночі та на заході вітер буде максимум помірний.

"Суха погода 19-го вересня домінуватиме в Україні, лише у південних районах Одещини – дощ, гроза. Температура повітря впродовж дня передбачається в межах +20…+26 градусів, на Закарпатті та навколо Карпат +18…+22 градуси", – повідомила синоптикиня.

У Києві завтра буде сухо, сонячно, із вітерцем, зазначила Діденко. За її словами, температура повітря вдень підніматиметься до +24 градусів.

Погода в Україні 19 вересня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні вируватиме сильний шторм – стало відомо, куди прийде похолодання та грозові дощі. У багатьох областях України оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

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