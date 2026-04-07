Мокрий сніг накриє Львівщину: синоптики попередили про небезпеку

Львівщина опиниться під впливом потужних атмосферних фронтів.

Прогноз погоди на Львівщині на 8 квітня / Фото: pixabay.com

У середу, 8 квітня, погода у Львівській області визначатиметься проходженням атмосферних фронтів з північного заходу. Очікується похолодання, опади у вигляді снігу та сильні пориви вітру. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікується мокрий сніг та сніг, а вдень опади переходитимуть у мокрий сніг із дощем. Через складні погодні умови вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю, що може ускладнити рух транспорту.

Температура повітря в області в нічний час опуститься до 0-5° морозу (сильні заморозки), а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до 3-8° тепла.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через сильні пориви вітру, що сягатимуть 15-20 м/с. Водіям та пішоходам варто бути надзвичайно обережними через ожеледицю на дорогах у ранкові години.

Погода у Львові 8 квітня

У Львові середа також буде похмурою та холодною. Вночі у місті йтиме сніг та мокрий сніг, вдень - мокрий сніг із дощем.

Температура повітря вночі становитиме 1-3° морозу, вдень повітря прогріється лише до 5-7° тепла. Як і по області, у місті очікується штормовий вітер до 20 м/с та слизькі ділянки доріг на початку дня.

Погода на Львівщині з 6 по 11 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз пожежної небезпеки

На 8 квітня у Львівській області прогнозують переважно низький (2-й клас), а по заходу області - середній (3-й клас) рівень пожежної небезпеки. У гірських районах небезпека відсутня (1-й клас).

Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення пожеж в екосистемах, проте рятувальники закликають бути обачними з відкритим вогнем.

Якою буде погода на Великдень - прогноз синоптикині Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні відчутно похолодає, а в середині тижня можливий мокрий сніг. За її словами, на Великдень, 12 квітня, суттєвого потепління не прогнозують: температура становитиме близько +9…+12 градусів. У більшості регіонів буде сонячно, але на півдні можливі дощі.

Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.

Також найближчими днями в Одесі та області очікується похолодання через циклон із північного заходу Європи. Можливі невеликі опади, поривчастий вітер і місцями заморозки до -3°.

Крім цього, 8 квітня очікуються дощі з мокрим снігом, у столиці — також опади. Температура знизиться до +1…+3° вночі та +4…+6° вдень.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

