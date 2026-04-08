Мокрий сніг накриє Тернопільщину: коли вдарять сильні заморозки

Рятувальники попередили жителів області про погіршення погодних умов.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у найближчі дні значно погіршиться. Прогнозуються сильні заморозки та мокрий сніг. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 9 квітня

У четвер на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер прогнозується північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 0 до +5 градусів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Водночас в ДСНС попередили про погіршення погодних умов на Тернопільщині.

Зазначається, що 9 квітня вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки, тому рятувальники закликають жителів області бути уважними під час перебування на відкритому повітрі в нічний та ранковий час.

Погода в Тернополі 10 квітня

У п’ятницю в Тернопільській області також буде хмарна погода з проясненнями, але істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень складатиме +3…+8 градусів. Вночі збережуться сильні заморозки.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, 8 квітня у деякі області України повернулась справжня зима. Через різке похолодання кілька регіонів засипало снігом та навіть градом. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині вирувала негода.

Синоптики раніше говорили, що погода в Тернопільській області впродовж тижня буде холодною, вітряною та з невеликими опадами. Це спровокує тилова частина циклону з вторинними атмосферними фронтами та арктична повітряна маса.

Водночас Житомирську область після кількох відносно теплих днів накриє серія дощів, поривчастий вітер і навіть мокрий сніг. Температура вночі триматиметься на рівні 1–3 градусів тепла.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

