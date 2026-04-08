Мокрий сніг накриє Тернопільщину: коли вдарять сильні заморозки

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні
- Коли можливі сильні заморозки
Погода в Тернопільській області у найближчі дні значно погіршиться. Прогнозуються сильні заморозки та мокрий сніг. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Тернополі 9 квітня
У четвер на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території очікується невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер прогнозується північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 0 до +5 градусів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту можливі заморозки.
Водночас в ДСНС попередили про погіршення погодних умов на Тернопільщині.
Зазначається, що 9 квітня вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки, тому рятувальники закликають жителів області бути уважними під час перебування на відкритому повітрі в нічний та ранковий час.
Погода в Тернополі 10 квітня
У п’ятницю в Тернопільській області також буде хмарна погода з проясненнями, але істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень складатиме +3…+8 градусів. Вночі збережуться сильні заморозки.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, 8 квітня у деякі області України повернулась справжня зима. Через різке похолодання кілька регіонів засипало снігом та навіть градом. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині вирувала негода.
Синоптики раніше говорили, що погода в Тернопільській області впродовж тижня буде холодною, вітряною та з невеликими опадами. Це спровокує тилова частина циклону з вторинними атмосферними фронтами та арктична повітряна маса.
Водночас Житомирську область після кількох відносно теплих днів накриє серія дощів, поривчастий вітер і навіть мокрий сніг. Температура вночі триматиметься на рівні 1–3 градусів тепла.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
