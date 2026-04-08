Мокрий сніг накриє Тернопільщину: коли вдарять сильні заморозки

Марія Николишин
8 квітня 2026, 15:15
Рятувальники попередили жителів області про погіршення погодних умов.
Мокрий сніг накриє Тернопільщину: коли вдарять сильні заморозки
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у найближчі дні значно погіршиться. Прогнозуються сильні заморозки та мокрий сніг. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 9 квітня

У четвер на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер прогнозується північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 0 до +5 градусів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Водночас в ДСНС попередили про погіршення погодних умов на Тернопільщині.

Зазначається, що 9 квітня вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки, тому рятувальники закликають жителів області бути уважними під час перебування на відкритому повітрі в нічний та ранковий час.

Погода в Тернополі 10 квітня

У п’ятницю в Тернопільській області також буде хмарна погода з проясненнями, але істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень складатиме +3…+8 градусів. Вночі збережуться сильні заморозки.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, 8 квітня у деякі області України повернулась справжня зима. Через різке похолодання кілька регіонів засипало снігом та навіть градом. Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині вирувала негода.

Синоптики раніше говорили, що погода в Тернопільській області впродовж тижня буде холодною, вітряною та з невеликими опадами. Це спровокує тилова частина циклону з вторинними атмосферними фронтами та арктична повітряна маса.

Водночас Житомирську область після кількох відносно теплих днів накриє серія дощів, поривчастий вітер і навіть мокрий сніг. Температура вночі триматиметься на рівні 1–3 градусів тепла.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Ввечері по всій Україні будуть вводити графіки відключених світла - деталі

Ввечері по всій Україні будуть вводити графіки відключених світла - деталі

"Торгуємось за кілька кілометрів": Венс розкрив нові деталі мирних переговорів

"Торгуємось за кілька кілометрів": Венс розкрив нові деталі мирних переговорів

Ціни на пальне в Україні можуть різко піти донизу: Свириденко розповіла подробиці

Ціни на пальне в Україні можуть різко піти донизу: Свириденко розповіла подробиці

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Парадокс СРСР: чому в Союзі робили дорогі чавунні труби, а не дешеві пластикові

Парадокс СРСР: чому в Союзі робили дорогі чавунні труби, а не дешеві пластикові

Гороскоп на завтра, 9 квітня: Левам - суперечка, Водоліям - виклик

Гороскоп на завтра, 9 квітня: Левам - суперечка, Водоліям - виклик

Іглесіас повністю показав свого молодшого сина та його невеличке досягнення

Іглесіас повністю показав свого молодшого сина та його невеличке досягнення

