Температура впаде до мінуса: на Дніпропетровщину суне арктичне повітря

Коротко:
- 8 квітня на Дніпропетровщині очікується різке похолодання та нічні заморозки
- Денна температура прогріється лише до +7..+12°, нічна 0..+5°, на ґрунті до -3°
- Північно-західний вітер 7-12 м/с, суттєвих опадів не передбачається
Погодні умови у Дніпрі та області суттєво зміняться вже у середу, 8 квітня. За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, мешканцям регіону слід готуватися до різкого похолодання та нічних заморозків.
Протягом дня очікується мінлива хмарність, проте суттєвих опадів вночі не передбачається. Ситуацію посилюватиме північно-західний вітер, швидкість якого сягатиме 7-12 метрів на секунду.
Найбільшу загрозу становлять заморозки на поверхні ґрунту. Синоптики офіційно оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
На всій території області нічна температура коливатиметься від 0 до +5°, проте на ґрунті стовпчики термометрів опустяться до позначок 0..-3°. У денні години повітря прогріється лише до +7..+12°.
У самому Дніпрі ніч також буде холодною — температура повітря становитиме +2..+4°, але на поверхні ґрунту збережеться небезпека заморозків до -3°. Вдень у середу в обласному центрі очікується від +8 до +10°.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.
Крім того, погода в Україні 8 квітня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Також 8 квітня очікуються дощі з мокрим снігом, у столиці — також опади. Температура знизиться до +1…+3° вночі та +4…+6° вдень.
Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред