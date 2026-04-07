Температура впаде до мінуса: на Дніпропетровщину суне арктичне повітря

Руслан Іваненко
7 квітня 2026, 23:05
У Дніпрі та області очікується різке похолодання з нічними заморозками.
Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) / Колаж: Главред, фото: freepik.com

  • 8 квітня на Дніпропетровщині очікується різке похолодання та нічні заморозки
  • Денна температура прогріється лише до +7..+12°, нічна 0..+5°, на ґрунті до -3°
  • Північно-західний вітер 7-12 м/с, суттєвих опадів не передбачається

Погодні умови у Дніпрі та області суттєво зміняться вже у середу, 8 квітня. За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, мешканцям регіону слід готуватися до різкого похолодання та нічних заморозків.

Протягом дня очікується мінлива хмарність, проте суттєвих опадів вночі не передбачається. Ситуацію посилюватиме північно-західний вітер, швидкість якого сягатиме 7-12 метрів на секунду.

Найбільшу загрозу становлять заморозки на поверхні ґрунту. Синоптики офіційно оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Температура впаде до мінуса: на Дніпропетровщину суне арктичне повітря
На всій території області нічна температура коливатиметься від 0 до +5°, проте на ґрунті стовпчики термометрів опустяться до позначок 0..-3°. У денні години повітря прогріється лише до +7..+12°.

У самому Дніпрі ніч також буде холодною — температура повітря становитиме +2..+4°, але на поверхні ґрунту збережеться небезпека заморозків до -3°. Вдень у середу в обласному центрі очікується від +8 до +10°.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.

Крім того, погода в Україні 8 квітня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також 8 квітня очікуються дощі з мокрим снігом, у столиці — також опади. Температура знизиться до +1…+3° вночі та +4…+6° вдень.

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

Пішов з життя Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

Пішов з життя Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причина

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причина

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

