Заморозки -3 і грози: синоптик попередив про сильний холод і назвав дату потепління

В Україну знову прийдуть заморозки, погода буде холодною і нестійкою, литимуть дощі та грози – синоптик розповів про погоду на тиждень.

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Погода в Україні - знову будуть заморозки/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 13 по 19 квітня, буде переважно холодною, місцями будуть йти короткочасні дощі, а в деяких місцях навіть грози. Вночі у частині областей нашої держави не виключені заморозки до -3 градусів.

Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що на територію України продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи.

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За словами метеоролога, заморозки вночі найбільш ймовірні у північних і західних областях. Кібальчич зазначив, що упродовж тижня середньодобова температура повітря буде нижчою за норму на 5-10 градусів.

"Поступове підвищення температурного фону і стабілізація погодних умов очікується лише з 17 травня", – розповів метеоролог.

Погода в Україні 13 травня

У понеділок, 13 травня, вночі без істотних опадів. Вдень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний/північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 градуси. Вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів.

Погода в Україні 13 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 травня

У вівторок, 14 травня, у південно-східній частині України, вдень також місцями у північних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 градуси, вдень +11…+16.

Погода в Україні 14 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 травня

У середу, 15 травня, вночі у південно-східній частині України, вдень у більшості областей, за винятком крайнього заходу пройдуть дощі, місцями у супроводі гроз. Вітер північно-східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, у західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 градуси; вдень +11...+16.

Погода в Україні 15 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 травня

У четвер, 16 травня, на Лівобережжі України утримається нестійка погода із періодичними дощами, місцями у супроводі гроз. Вдень також опади поширяться на північні та більшість центральних областей. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3, вдень +12…+17 градусів, на Закарпатті до +21.

Погода в Україні 16 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 травня

У п'ятницю, 17 травня, вночі на крайньому сході, вдень місцями на Лівобережжі країни та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі, в решті регіонів без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західній частині східної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +16...+21.

Погода в Україні 17 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 травня

У суботу, 18 травня, у західних, північних та Одеській областях пройдуть дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +16…+21, у західних областях місцями +12…+17 градусів.

Погода в Україні 19 травня

У неділю, 19 травня, у північних та східних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +18…+23.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що налетить холоднеча і дощі – синоптики оголосили І рівень небезпечності. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть заморозки 0-5 градусів.

Також раніше повідомлялося, що в Україну увірвалася найсильніша 9-бальна магнітна буря. Ця магнітна буря досягла максимально можливого показника – 9 балів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли закінчиться магнітна буря, яка стала найсильнішою за останні 165 років. Потужність магнітної бурі досягла максимальної позначки – 9 балів.

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