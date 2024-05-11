Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря

Потужність магнітної бурі досягла максимальної позначки - 9 балів. Очікується, що в Україні 11 травня можна буде знову побачити Північне сяйво.

https://glavred.net/synoptic/samyy-silnyy-shtorm-za-poslednie-165-let-kogda-zakonchitsya-magnitnaya-burya-10564385.html Посилання скопійоване

Україну атакувала магнітна буря максимальної потужності / фото: pixabay

Україну накрила магнітна буря найсильнішої потужності. Вона атакувала країну з 9-бальною потужністю. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 8 травня з 3-бальною потужністю. Наступного дня вона посилилася до 4-х балів. Уже 10 травня потужність геомагнітного шторму раптово злетіла до максимальної точки і досягла 9-ти балів. Спочатку очікувалося, що наступного дня буря стане слабшою, але вона затрималася на рівні 9-ти балів ще на день.

Очікується, що 12 травня буря почне йти на спад і слабшатиме щодня. 12 травня вона опуститься до позначки 6-ти балів, 13 травня - 4 балів, а 14 травня - 3 балів. Таким чином магнітна буря закінчиться 14 травня.

відео дня

Україну атакувала магнітна буря максимальної потужності / фото: meteoagent

У Мережі повідомляють про те, що ввечері 11 травня в Україні може початися нове Північне сяйво, яке буде видно в небі над різними регіонами країни.

Сайт спостережень за космічною погодою повідомляє, що це найсильніша магнітна буря за останні 165 років. Наразі на Сонці зафіксували пляму і викид коронарних мас, схожий на той, що відбувався 1859 року - "подію Керрінгтона". Тоді в усьому світі загорялися телеграфні станції, а Північне сяйво можна було побачити від Куби до Гаваїв.

У NASA очікують, що найвища активність буде 11-12 травня. На Сонці будуть потужні спалахи, які можуть об'єднатися в "супершторм", пише Space.com.

Дивіться відео про дуже сильну магнітну бурю:

Україну атакувала магнітна буря максимальної потужності / фото: скріншот

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 7 спалахів класу Х3. Повідомляється, що 11 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 95%. Імовірність спалахів класу Х становить 75%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 76 сонячних плям.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред