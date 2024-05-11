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Це дуже небезпечний шторм: в Україну увірвалася найсильніша 9-бальна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
11 травня 2024, 05:45
815
Ця магнітна буря досягла максимально можливого показника - 9 балів.
північне сяйво, магнітна буря, погода
Магнітна буря сягнула самого максимального показника з усіх можливих / фото: pixabay

Україну накрила найсильніша магнітна буря. Її потужність сягнула найвищого показника з усіх можливих - 9 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Ця магнітна буря почалася 8 травня з потужністю 3 бали. Наступного дня вона посилилася до 4-х балів. Однак уже 10 травня потужність геомагнітного шторму раптово злетіла до максимальної точки і сягнула 9-ти балів, що робить його найсильнішим.

Очікується, що 11 травня буря стане слабшою на 1 пункт, але також залишиться на дуже високому рівні - 8 балів. 12 травня буря опуститься до 6-ти балів, а 13 травня - до трьох балів і опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Магнітна буря сягнула максимального показника з усіх можливих / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу Х2. Повідомляється, що 11 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 95%. Імовірність спалахів класу Х становить 60%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 103 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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