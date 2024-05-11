Налетить холоднеча і дощі: синоптики оголосили І рівень небезпечності

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть заморозки 0-5 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 12 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 12 травня буде місцями дощовою та прохолодною. Синоптики попереджають про заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 12 травня у північних, Полтавській та Харківській областях, 13 та 14 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня / фото: ventusky

Погода 12 травня

В Україні 12 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі у північних областях. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі у південній частині та на Закарпатті 7-12°, на решті території 1-6° тепла (у північних, Полтавській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 15-20° тепла, у північних та більшості центральних областей 9-14° (на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 12 травня в Україні прохолодна погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській і Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +2...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня / фото: meteoprog

Погода 12 травня у Києві

У Києві 12 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день буде невеликий дощ. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності через заморозки.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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