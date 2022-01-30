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У лютому прийде весна: українці дізналися несподіваний прогноз до кінця зими

30 січня 2022, 05:03

У другій декаді лютого очікується в основному плюсова температура, прогнозує Володимир Деркач.

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/ 1zoom.ru

Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує своєчасний прихід весни в Україні, але уточнює: розраховувати на теплий березень, все ж, не варто.

У регіонах з великим сніговим покривом потепління може супроводжуватися паводками, сказав він Realist.online.

"Репетицію весни ми відчуємо вже в лютому. У другій декаді можна очікувати в основному плюсову температуру вдень. Морозними будуть лише кілька днів. Ночами стовпчик термометра також рідко буде опускатися нижче нуля. У третій декаді лютого можливі паводки", - прогнозує він.

За словами Деркача, календарна весна спочатку буде холодною, але вже з кінця першої декади березня в Україну потроху почне приходити тепло.

У свою чергу синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха запевняє: кінець зими не здивує нас ні екстремальними морозами, ні потужними снігопадами. Лютий, як і годиться зимового місяця, буде помірно холодним, а кількість опадів не вийде за межі норми.

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"Середньомісячна температура в лютому очікується від 0° до 4° градусів морозу. На Закарпатті, на півдні Одеського регіону та в Криму - до 1° градуса тепла. Середньомісячна кількість опадів - 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму – 52-75 мм, що для цих областей є показником нижче норми", - додала Птуха.

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