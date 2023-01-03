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Вріжуть 20-градусні морози, завалить снігом: українцям дали крижаний прогноз

3 січня 2023, 02:30
У північно-східних областях України температура повітря суттєво впаде.
температура, градусник
/ meteovesti.ru

В Україні незабаром очікується різке похолодання. При цьому прогнозується прихід серйозних морозів.

З 6 січня в Україну прийдуть 20-градусні морози, снігопади і хуртовини. Про це народний синоптик Станіслав Щедрін пише в Facebook.

Він уточнює, що помітне похолодання почнеться вже з 4-го січня. При цьому прогнозуються дощі з мокрим снігом. А вже наступного дня морози скують Україну.

Народний синоптик попередив про те, що в північно-східних областях 6 січня температура повітря істотно впаде вночі до -17...-20 ° С.

Водночас на заході України буде дещо "тепліше": до -10...-13 ° С.

"На решті території температура коливатиметься в межах -10...-16 ° C, також у період з 6 по 11 січня по всій країні пройдуть сильні снігопади та хуртовини", — додав Щедрін.

Вріжуть 20-градусні морози, завалить снігом: українцям дали крижаний прогноз
/ Скріншот

Раніше повідомлялося, що погода в Україні незабаром знову готує новий крижаний "подарунок". Прогнозується помітне зниження температури повітря.

Незабаром очікується надходження нової порції заморожуючої холодини.

Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

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