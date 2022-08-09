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Вріже пекло +38°: синоптик розповів, коли чекати максимальної спеки

9 серпня 2022, 05:45

Ближче до вихідних спекотна погода пошириться на більшість регіонів України, прогнозує Ігор Кібальчич.

спека
/ УНІАН

В Україні у зв'язку зі встановленням поля підвищеного атмосферного тиску в найближчі дні на більшій частині території очікується суха і спекотна погода, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Як пише він у прогнозі на Meteoprog, в західних, північних і частково центральних областях малорухливий холодний фронт зумовить випадання опадів і набагато нижчу температуру повітря, особливо в денні години.

У той же час синоптик уточнив, що ближче до вихідних спекотна погода пошириться також на північні і західні регіони.

Він прогнозує, що протягом тижня температура повітря в Україні коливатиметься:

  • вночі від +13 до + 23 °С на півдні;
  • вдень від +19 до + 37 °С;
  • у південних, центральних і східних областях очікується спека +33...+38 °С.

На вихідних місцями очікуються дощі з грозами. Температурний фон помітно підвищиться за рахунок надходження жаркого повітря з Центральної Азії: вночі +16...+21 °з, вдень+29...+34 °з, в південних і східних областях+33 ... + 38 °з, додав Кібальчич.

Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені.

Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року.

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