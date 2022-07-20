Україну накриє африканська спека: в який день вріже пекло до +40º

В Україні найближчим часом прогнозується різке підвищення температурних показників. Незабаром українці відчують новий захід спекотного повітря.

Прогноз істотного підвищення температурних показників погодного радара Ventusky.

При цьому за даними рада погоди, нова порція спеки поширитися на більшу частину території України.

Коли чекати надзвичайне пекло

Звернемо увагу, що за оприлюдненими даними, помітне збільшення температурних показників в Україні варто очікувати в останній тиждень липня.

Згідно з прогнозом, максимальні градуси покажуть термометри на півдні і сході України.

Додамо, що температура повітря вдень 29 липня сягатиме +40 градусів.

/ ventusky.com

Нагадаємо, у середу, 20 липня, у північно-східній частині країни, вдень у Київській області короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 19°. Вдень 21-26°, на крайньому півдні країни та Прикарпатті 27-32°, на Закарпатті до 35°, на північному сході 19-24°.

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