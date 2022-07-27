Україну розжарить до +37°: де і коли вріже нестерпне пекло

В Україні найближчим часом очікується відчутне підвищення температури повітря. Останній місяць літа може "подарувати" максимальні температурні показники.

Про несподівану зміну температурних показників йдеться в показниках прогнозу погоди, опублікованих на порталі погодного радара Ventusky.

Як уточнюється, відчути істотне підвищення температури зможуть жителі більшості областей України.

Коли чекати пекла

Зазначимо, що за прогнозом максимальні показники температури повітря в Україні варто очікувати в перших числах серпня.

Додамо, що температура повітря вдень 5 серпня сягатиме +37 градусів.

/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

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