Осінь замість літа: українців попередили про холодну аномалію в серпні

Завдяки активізації атмосферних фронтів за три дні випала півмісячна норма опадів.
Різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені. Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в найспекотніший період року, розповів синоптик Віталій Постригань.
Як пише він у своєму Facebook, у Центральній Україні завдяки південному циклону середньодобові температури на 2-3º нижче кліматичної норми.
Синоптик уточнив, що завдяки активізації атмосферних фронтів за три дні випала півмісячна норма опадів.
Разом з тим він прогнозує вплив антициклону на формування погоди найближчим часом. При цьому температурний фон +24º на 2º перевищить кліматичну норму.
Постригань не виключив і надалі грозових дощів і додав, що температура вночі очікується 13-18º, а вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 27-32º.
Інші новини:
- Україну накриє африканська спека: в який день вріже пекло до + 40º
- Україну розжарить до + 37°: де і коли вріже "пекельне" пекло
- Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже "пекельна" аномалія
Автор: Олексій Тесля