Осінь замість літа: українців попередили про холодну аномалію в серпні

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Різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені. Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в найспекотніший період року, розповів синоптик Віталій Постригань.

Як пише він у своєму Facebook, у Центральній Україні завдяки південному циклону середньодобові температури на 2-3º нижче кліматичної норми.

Синоптик уточнив, що завдяки активізації атмосферних фронтів за три дні випала півмісячна норма опадів.

Разом з тим він прогнозує вплив антициклону на формування погоди найближчим часом. При цьому температурний фон +24º на 2º перевищить кліматичну норму.

Постригань не виключив і надалі грозових дощів і додав, що температура вночі очікується 13-18º, а вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 27-32º.

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