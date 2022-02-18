Вріже мороз під -15°: українці дізналися крижаний прогноз з різким похолоданням

/ meteovesti.ru

В Україні незабаром очікується зниження температурних показників. Морози ймовірні ще в лютому.

Про те, коли чекати похолодання, йдеться в прогнозі радара погоди Ventusky.

Звернемо увагу на те, що в Україні температура повітря може опускатися нижче 10 градусів морозу.

Коли чекати удару холоду

Зазначимо, що вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується наприкінці лютого.

При цьому найбільш екстремальних мінусів варто очікувати в Карпатському регіоні.

Реклама

Температура повітря в ніч на 27 лютого може опуститися до 14 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

Читайте ще: