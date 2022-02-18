Вріже мороз під -15°: українці дізналися крижаний прогноз з різким похолоданням

В Україні температура повітря може опускатися майже до 15 градусів морозу.
В Україні незабаром очікується зниження температурних показників. Морози ймовірні ще в лютому.
Про те, коли чекати похолодання, йдеться в прогнозі радара погоди Ventusky.
Звернемо увагу на те, що в Україні температура повітря може опускатися нижче 10 градусів морозу.
Коли чекати удару холоду
Зазначимо, що вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується наприкінці лютого.
При цьому найбільш екстремальних мінусів варто очікувати в Карпатському регіоні.
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Температура повітря в ніч на 27 лютого може опуститися до 14 градусів морозу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.
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Автор: Олексій Тичина