Україну атакує різке похолодання: коли та де вріже -18°

/ dpchas.com.ua

Найближчої доби на територію Україна пошириться порція холодного повітря з північного заходу Європи, внаслідок чого температура знизиться.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 1 лютого, в Україні без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні, вночі і на північному сході країни невеликий сніг, вдень на півдні Одеської області невеликий дощ. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 2-7° тепла; в Карпатах вночі та вдень 5-10° морозу.

У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу.

Коли чекати різкого похолодання

За даними радара Ventusky, до кінця тижня очікується різке похолодання. Температура повітря опуститься майже до -20 градусів.

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Згідно з прогнозом, в ніч на 5 лютому на півночі Сумської області прогнозується до -18 градусів.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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