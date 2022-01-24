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Українці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріжуть морози -20º

24 січня 2022, 05:02

З 24 січня в Україні очікується холодна погода. каже Наталія Голеня.

мороз, сніг
/ pixabay.com

В Україні до кінця січня очікується холодна погода, місцями прогнозуються відчутні морози, розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Як підкреслила вона в коментарі Фактам, з 24 по 27 січня очікується холодна погода.

Синоптик попередила, що температура ночами прогнозується 8-14 градусів морозу, в Карпатах — до мінус 15−20º.

"Часом можливий невеликий сніг", - попередила Голеня.

У свою чергу народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що остання декада січня не принесе сильних морозів на початку цього періоду: можливий невеликий плюс вдень, а вночі помірний мінус.

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"Ближче до середини декади погода зміниться, очікується посилення опадів у вигляді снігу, після цього стовпчики термометрів ночами опустяться до мінус 10 градусів. Під кінець січня трохи потеплішає. В деякі дні можливі пориви вітру", - додав він.

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