В Україну увірветься спека +20: синоптик назвала найтепліші дні

На початку травня погода в Україні буде дуже мінливою. Теплі дні варто чекати тільки 2 дні.

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Погода в Україні / фото pixabay, колаж Главред

Погода в Україні на початку травня буде холодною. Як прогнозують синоптики, травень почнеться з заморозків, зниження температури очікується на заході і півночі країни.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що заморозки також можуть бути у Вінницькій області, а ось в Сумській області вони малоймовірні.

За словами синоптика, у всіх інших областях України вночі очікується +3 +8, а ось вдень термометри покажуть +11 +15. При цьому на Закарпатті та Одещині вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 +20.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

На Лівобережжі України можливі дощі, а на інших територіях буде суха погода. Вітер буде поривчастий у північному напрямку.

У Києві температура повітря вночі коливатиметься від +3 до + 5, іноді можливі заморозки. А ось вдень вона складе до + 14. Погода буде сонячною, дощів не очікується, але насолодитися першим травневим днем завадить поривчастий вітер.

У вівторок і середу, 2 і 3 травня, буде досить тепло, а ось 4-5 травня на півночі та заході України знову очікуються похолодання. У вихідні на більшості території України також буде холодно, але на сході країни термометри покажуть до +15 +20.

Карта погоди / meteoprog.com

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Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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