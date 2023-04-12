Синоптик розповіла, коли в Україну налетить справжня спека

У неділю на Великдень у столиці прогнозується всього до 15 градусів тепла. Снігу в Україні варто очікувати в Карпатах.

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Погода в Україні / УНІАН

Погода в Україні на Великдень буде вітряною, дощовою і холодною. Як кажуть синоптики, вже з понеділка, 17 квітня, встановиться суха і тепла погода.

"У нас в суботу та неділю, 15-16 квітня, будуть ще дощі. Особливо це західні, північні області, тобто більш правобережна частина України. А далі з 17 числа поступове припинення дощів. І може бути днів п'ять погода без опадів завдяки антициклону", - сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Погода на Великдень 2023 в Україні

У суботи, 15 квітня, у другій половині дня очікується невеликий дощ, який йтиме всю ніч.

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У неділю на Великдень у столиці прогнозується до 15 градусів тепла без опадів.

Коли в Україні чекати потепління

У найближчі два тижні холодів в Україні не очікується, а з 17 квітня "це вже не морози, а заморозки". За її словами, снігу в Україні варто очікувати хіба що в Карпатах.

Хто така Наталія Голеня Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.

Синоптик повідомила, що наступного тижня вночі температура буде плюсовою - від 2 до 8 градусів тепла.

Щодо дощової погоди протягом квітня 2023 року Голеня зазначила, що зазвичай Цього місяця опадів небагато.

"Але вже другий або третій рік випадає норма або більше", - сказала вона.

Раніше синоптики обіцяли погоду в Україні з сюрпризами. За прогнозом, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що до 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

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