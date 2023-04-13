Україну накриє потужна спека: коли чекати серйозного потепління - карта

Друга декада травня в Україні буде по-літньому теплою. Стовпчики термометра підніматимуться до +24 градусів.

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Погода в Україні в травні / колаж Главред, фото УНІАН

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Погода на травень в Україні

З 1 по 5 травня температура повітря становитиме 20-21 градус тепла.

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З суботи 6 травня по понеділок 8 травня температура трохи спаде, після чого до 14 числа знову потеплішає до +20...+22.

Друга декада травня буде по-літньому теплою. Стовпчик термометра буде підніматися до + 24 градусів.

Опади в травні можуть бути: 14, 18, 19, 27, 28 і 30 числа.

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Карта погоди на Травень в Україні / meteoprog.com

Також синоптик зазначають, що після Великодня 16 квітня в Україну прийде різке потепління.

У деяких областях України стовпчики термометра показуватимуть +20 градусів.

Крім того, дощі і грози будуть поступово відступати, і з'явиться більше сонця.

Карта погоди до кінця квітня / meteoprog.com

Раніше синоптики обіцяли погоду в Україні з сюрпризами. За прогнозом, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що до 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

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