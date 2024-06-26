Вдарить +31 градус, але не всюди: де в Україні будуть дощі

Погода в Україні у четвер, 27 червня, буде переважно сухою і сонячною. Опадів майже не буде, локальні дощі можливі лише в Карпатах і подекуди у Полтавській та Черкаській областях.
В усіх областях, де не передбачається дощів, зросте пожежна небезпека. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
"До неділі (30 червня – ред.) включно в Україні ніяких дощів. Окремий синоптичний ексклюзив завтра – локальні дощі в Карпатах і з якогось дива вдень є ймовірність кількох дощових хмар над Полтавщиною та Черкащиною. Але це – все, скрізь буде сонячно та сухо. За умов сухої погоди, зрозуміло, зростає пожежна небезпека – не залишайте без нагляду будь-яке вогнище, дуже обережно!", – зазначила синоптик.
Температура повітря 27 червня очікується в межах +26…+31 градуса, на Харківщині подекуди +24…+27 градусів.
У Києві в четвер буде сухо, сонячно. Температура повітря підійматиметься до +28 градусів.
Також Діденко зазначила, що до кінця тижня спека зміцніє, дощів не передбачається.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить +32 градуси – синоптик сказала, коли в Україні буде сильна спека. Україну накриє великий потужний антициклон Bie з центром над Балтикою. Але частину областей накриють дощі з грозами.
Також стало відомо, де найближчим часом литимуть грозові дощі. Синоптики прогнозують сонячну та суху погоду протягом всього тижня, але у деяких областях будуть опади.
Нагадаємо, раніше стало відомо, яка погода буде в Україні у липні 2024 – вдарить вища за норму температура. Температура повітря триматиметься на рівні від +20 до +26 градусів, але в деяких регіонах буде холодніше.
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