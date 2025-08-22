Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні 23 серпня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, крім західних та більшості північних областей. Там будуть грозові дощі, шквали та град.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 23 серпня Україну накриє потужний циклон. Він принесе сильні грозові зливи. Опади очікуються навіть на півдні та сході. У більшості областей температура повітря буде прохолодною - 16-19 градусів тепла. Лише на сході протримається +30 градусів.
24 серпня короткочасні дощі будуть у західних, північних та центральних областях. Температура повітря підвищиться до 18-23 градусів тепла.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 23 серпня
В Україні 23 серпня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у більшості областей України. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°; у південно-східній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +35
За даними meteoprog, 23 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+17 градусів.
Погода 23 серпня у Києві
У Києві 23 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ з грозою. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура по області вночі 9-14°, вдень 17-22°; у Києві вночі 12-14°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.
Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
