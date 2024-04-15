УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

Ангеліна Підвисоцька
15 квітня 2024, 20:25
Синоптики попереджають про те, що швидкість вітру може досягати 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 16 квітня буде місцями прохолодною та дощовою у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про грози. У південно-східних областях будуть дуже сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про значні дощі з грозами. На крайньому заході вдень температура повітря опуститься нижче 10 градусів тепла. Протягом цього тижня в Україні переважатиме свіжа та навіть прохолодна погода. У другій половині тижня можливі заморозки.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 16 апреля
Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: ventusky

Погода 16 квітня

В Україні 16 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у багатьох областях. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі 9-14°, у північній частині 5-10°; вдень на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині 24-29°, на решті території та узбережжі морів 17-22°, у більшості західних та північних областей 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 16 квітня в Україні буде прохолодно та дощитиме. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 6-17 градусів тепла.

погода 16 апреля
Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: meteoprog

Погода 16 квітня у Києві

У Києві 16 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 апреля
Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про новий наступ РФ

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про новий наступ РФ

21:49 Україна
ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

20:58 Україна
Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

20:25 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Це нестерпно : путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії 19890

"Це нестерпно": путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння 10237

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв 8045

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося 6387

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

Останні новини

21:55

Роман Цимбалюк. Симоньян побачила майбутнє Путіна і жахнулася Відеоблоги

21:49

Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про новий наступ РФ

21:43

Знайти помилки на картинці за 12 секунд зможуть лише люди з високим IQ: складна загадка

21:10

Чому літаки США та Британії збивають іранські "Шахеди", а у нас ні?Погляд

20:58

ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

РФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло ПритулаРФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло Притула
20:50

Дівчина загуляла у "Клубі 27": рецензія на фільм "Емі Вайнгауз: back to black"

20:40

Нова пасія ексчоловіка Лорак уперше зізналася, звідки бере гроші

20:25

Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

19:40

Два надважливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

Реклама
19:14

Буде "катастрофічно важко": Буданов назвав терміни масштабного наступу РФ

19:10

Чим росіяни стирають з лиця землі українські містаПогляд

19:01

Нова армія може з'явитися на фронті за 2 тижні: полковник - про наступ на Харків

18:56

Не прислухалась до США: Україна подвоїла удари по НПЗ Росії - WP

18:28

Британія ніколи не конфіскує активи Росії: в Politico розкрили справжні причини

18:13

ЗСУ зможуть бити за лінію фронту: Норвегія передасть Україні оновлені F-16

18:05

"Моя дорога і кохана": Віктор Ющенко вразив зверненням до своєї доньки

17:41

Атака Ірану на Ізраїль: як конфлікт вплине на ситуацію в Україні

17:25

Таке й пити не захочеться: із чого насправді роблять розчинну каву

17:24

"Мінус поверх": ЗСУ влупили ракетами по командному пункту з російськими офіцерами

17:19

"У нас свої інтереси": Київ жорстко відповів США щодо атак по НПЗ Росії

Реклама
17:17

РФ запустила ракети по Кропивницькому: пролунали потужні вибухи

17:04

Що не можна приносити в дім, щоб не було нещастя - прикмети 16 квітня

17:01

Урожай порадує: як правильно поливати полуницю

16:53

Психованний Лепс вибив телефон у дівчини на концертіВідео

16:49

Навіщо французи вмочують круасан у каву, хоч робити цього не можнаВідео

16:46

"Відбулася від матері": як Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з ювілеєм

16:31

Для чого потрібні дірки біля підошви кросівок: чоловік розкрив геніальне призначення

16:16

Росіян підірвали далекобійними ракетами: деталі удару по центру армії РФ у "ЛНР"

16:14

Чому айфон швидко розряджається: п'ять причин, які легко усунути

15:44

Як відбілити пожовклу підошву: копійчані засоби, які врятують взуттяВідео

15:42

Зливи із грозами та градом: центральні області України опиняться під атакою негоди

15:36

У Британії виправдалися, чому не допомагають збивати "Шахеди" в Україні, як в Ізраїлі

15:16

Бунт проти Путіна: в РНБО назвали ймовірний сценарій і терміни перевороту у РФ

14:43

Кохана, з твоїм днем: Галкін показав Пугачову зблизька і привітав її з днем народження

14:42

Шон Пенн зізнався, що готовий вдарити Путіна під час зустрічі

14:35

Дуда видав серйозну заяву про війну та заговорив про можливі переговори із РФ

14:08

Мурахи триматимуться подалі від дому: чоловік розповів, як позбутися комах

13:25

Чим очистити дно сковорідки і каструлі - товстий шар нагару відвалиться на очахВідео

13:23

Макрон хоче перемир'я у світі та Україні на час Олімпіади: до чого тут Китай

13:21

Аллі Пугачовій - 75: що Примадонна говорить про війну в Україні та росіян

Реклама
13:00

У Бердянську "розцвіла бавовна": стовпи диму і гуркіт вибухів по всьому місту

12:42

Полуниця буде свіжою весь тиждень: геніальний спосіб зберігання ягід

12:30

РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів

12:30

"РФ скрізь робить сіру зону": експерт спрогнозував, до чого готуватися харків'янам

12:26

Полковник СБУ пояснив, чому Путін в обстрілі Харкова повторює помилку Гітлера

11:58

Макс Барських потрапив в епіцентр масованої атаки на Ізраїль - що з артистом

11:42

Сяятиме, як з магазину: як почистити срібло в домашніх умовахВідео

11:35

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомоФотоВідео

11:30

"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

11:24

Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 17-річною донькою, яка з нею не живе

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти