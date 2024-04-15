Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

Синоптики попереджають про те, що швидкість вітру може досягати 15-20 м/с.

https://glavred.net/synoptic/vlupit-6-budut-lit-grozovye-dozhdi-i-budet-moshchnyy-veter-gde-budet-bushevat-nepogoda-10558037.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 16 квітня буде місцями прохолодною та дощовою у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про грози. У південно-східних областях будуть дуже сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про значні дощі з грозами. На крайньому заході вдень температура повітря опуститься нижче 10 градусів тепла. Протягом цього тижня в Україні переважатиме свіжа та навіть прохолодна погода. У другій половині тижня можливі заморозки.

відео дня

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: ventusky

Погода 16 квітня

В Україні 16 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у багатьох областях. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі 9-14°, у північній частині 5-10°; вдень на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині 24-29°, на решті території та узбережжі морів 17-22°, у більшості західних та північних областей 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 16 квітня в Україні буде прохолодно та дощитиме. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 6-17 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: meteoprog

Погода 16 квітня у Києві

У Києві 16 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред