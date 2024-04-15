Влупить +6, литимуть грозові дощі і буде потужний вітер: де вируватиме негода

Погода в Україні 16 квітня буде місцями прохолодною та дощовою у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про грози. У південно-східних областях будуть дуже сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про значні дощі з грозами. На крайньому заході вдень температура повітря опуститься нижче 10 градусів тепла. Протягом цього тижня в Україні переважатиме свіжа та навіть прохолодна погода. У другій половині тижня можливі заморозки.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 16 квітня
В Україні 16 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у багатьох областях. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура вночі 9-14°, у північній частині 5-10°; вдень на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині 24-29°, на решті території та узбережжі морів 17-22°, у більшості західних та північних областей 13-18°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +6
За даними meteoprog, 16 квітня в Україні буде прохолодно та дощитиме. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 6-17 градусів тепла.
Погода 16 квітня у Києві
У Києві 16 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 5-10°, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.
2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.
Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.
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