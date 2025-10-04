Влупить 2-градусний мороз: названо регіони, де будуть дощі та сніг

На Закарпатті буде найпрохолодніше. Там температура повітря опуститься до +5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 5 жовтня

Де температура повітря опуститься до -2 градусів

У яких областях будуть лити грозові дощі та сніг

Погода в Україні 5 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 4-5 жовтня в Україні буде тепліше. Холоднеча затримається лише на заході - 9-12 градусів тепла. На сході та півдні температура повітря підвищиться до 15-20 градусів тепла. У центральних областях очікується +12+18 градусів, а на півночі - 12-14 градусів тепла.

У суботу, 4 жовтня, дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Увечері опади поширяться на центральні та північні області. У неділю, 5 жовтня, дощі будуть у південних, східних та західних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: ventusky

Погода 5 жовтня

В Україні 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з у південних та східних областях. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг. У північних та західних областях буде туман. Вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°; в західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 5 жовтня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+20 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до +5...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: meteoprog

Погода 5 жовтня у Києві

У Києві 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. Також буде туман. Вітер в цей день буде східний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 11-16; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

