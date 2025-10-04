Влупить 2-градусний мороз: названо регіони, де будуть дощі та сніг

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні 5 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За словами синоптикині Наталки Діденко, 4-5 жовтня в Україні буде тепліше. Холоднеча затримається лише на заході - 9-12 градусів тепла. На сході та півдні температура повітря підвищиться до 15-20 градусів тепла. У центральних областях очікується +12+18 градусів, а на півночі - 12-14 градусів тепла.
У суботу, 4 жовтня, дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Увечері опади поширяться на центральні та північні області. У неділю, 5 жовтня, дощі будуть у південних, східних та західних областях.
Погода 5 жовтня
В Україні 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з у південних та східних областях. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг. У північних та західних областях буде туман. Вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°; в західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +9
За даними meteoprog, 5 жовтня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+20 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до +5...+9 градусів.
Погода 5 жовтня у Києві
У Києві 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. Також буде туман. Вітер в цей день буде східний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 11-16; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.
Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.
Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.
