У перші дні квітня Рівненщину заливатиме дощами: коли очікувати негоду

Перші дні квітня на Рівненщині пройдуть під впливом південного циклону.

Погода в Рівному та області 1-3 квітня

На Рівненщині впродовж 1-3 квітня очікується нестійка весняна погода, яку визначатиме вплив південного циклону.

Синоптики прогнозують хмарність, періодичні дощі та коливання температури. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

"На погоду області буде впливати південний циклон, який обумовить хмарну та дощову погоду"-, йдеться в повідомленні.

Погода 1 квітня

У середу, 1 квітня, в області буде хмарно, місцями пройдуть короткочасні дощі. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +3…+8°, вдень підніметься до +10…+15°. У Рівному вночі синоптики прогнозують від +4 до +6°, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14°. Вітер очікується північний, 7-12 м/с.

Погода 2 квітня

У четвер, 2 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом йтиме дощ. Температура вночі коливатиметься від +2 до +7°, а вдень очікується від +9 до +14°. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься. Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с.

Погода 3 квітня

У п’ятницю, 3 квітня, очікується хмарна погода з окремими проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Температура вночі становитиме +4…+9°, вдень підніметься до +12…+17°. Атмосферний тиск залишатиметься відносно стабільним. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляв Главред, 31 березня погоду у Львівській області формуватимуть атмосферні фронти циклону, що охопив територію України. Останній день місяця очікується хмарним і прохолодним, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Крім того, 31 березня, на території Київської області та в Києві очікується хмарна погода з періодичними опадами у вигляді дощу. Стовпчики термометрів піднімуться до 13-15° тепла

Нагадаємо, погода в Україні в березні 2026 року відзначилася аномально теплою і рекордно сухою погодою, що вплинуло на стан ґрунтової вологи. Наприкінці місяця атмосферні процеси почали змінюватися, формуючи нестійкі умови з дощами, можливими грозами і поступовим переходом до більш теплого і активного квітня.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

